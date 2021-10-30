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Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı

30.10.2021 16:09
Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı

Son dakika haberlerine göre Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Güneşli Mahallesi'ndeki 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Güneşli Mahallesi'ndeki 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "19. yüz yıldan kalan tarihi yapıyı restore ederek, gün yüzüne çıkardık" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen programa; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Güneşli Jandarma Konağı hakkında tarihi bilgiler vererek, "Jandarma Konağı'nın yeniden hizmete sunulmasında emeği geçen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" dedi. Yapının 19.yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar ise "Tescilli yapıyı restore ederek, gün yüzüne çıkardık. Bizden sonraki kuşaklara miras olarak kalması için aslına uygun ve fonksiyon yükleyerek, hizmete sunduk. Kalaycıoğlu ve Çandır Cami, Erkilet General Emir İlkokulu ve Himmetdede camisini restore ettik. Özellikle Erkilet Bölgesi'ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nü de restore ettik ve yakın zamanda 'Gök Gözlem Evi' haline dönüştüreceğimiz yapıyla astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Tarihi yapılara sahip çıkarak, geleceğe aktarıyoruz ve tarihi değerlere değer katıyoruz. Yeni kuşaklara ecdad yadigarı eserlerimizin aktarılması, medeniyet dünyamızın köşe taşları bu eserlerimizin korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Kocasinan Bölgesi'nin 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin en büyük yüzölçümlü ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, bundan dolayı Kocasinan'ı tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda kalkındıracak projeler geliştirdiklerini belirterek, "Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki; Kocasinan'ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Bununla birlikte teknolojiden faydalanan yeni tarım anlayışıyla Kayseri'mizi tarım şehri yapacağız. Diğer yandan sulu tarımın kapalı devre sulama sisteminin daha yaygın olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. En yakın zamanda kapalı devre sulama sistemiyle bu bölgenin kaderi değişecek. Bakanımız yakın zamanda bu müjdeyi verecek. Bölgemizin özellikle kapalı devre sulama sistemine geçmesiyle birlikte çiftçilerimizin yüzü gülecek. Sulu tarımla hem ürünlerden daha fazla verim alması hem de ürün çeşitliliği artması sağlanacak. Bu vesile ile açılışı yaptığımız Jandarma Konağı'nın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise eski binaya fonksiyon yükleyerek, restore eden Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Biriz ve beraberiz. Hep beraber güneşli, Kocasinan, Kayseri ve Türkiye'yiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Belediyelerimiz tüm hızıyla hizmet üretiyor. Açılıştan açılışa katılıyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, açılışı yapılan jandarma konağının hayırlı olmasını diledi. Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Burada emek vererek jandarmamıza tahsil eden değerli başkanımıza Allah razı olsun diyorum. Devlet millet kaynaşmasının bir sonucu olan bu karakolun hayırlı olmasını ve güzel hizmetler olmasını diliyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Kayseri'nin huzur kenti olduğunu belirterek, "Kayseri'mizde ihtiyaç duyulan her alanda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimizle yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerden dolayı başkanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Jandarma Konağı'nı restore ederek yeniden hizmete sunduğundan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a plaket verdi.

Yapılan dua sonrası kürsüye çıkan protokol tarafından Jandarma Konağı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Protokol, Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın odalarını tek tek incelemesiyle program sona erdi. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı
Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı
Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı
Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı
Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı
Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı

Kocasinan, Jandarma, AK Parti, Güneşli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı açıldı - Son Dakika
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