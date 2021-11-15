Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresinin yıkımına başlandı.

Kaymakamlık ve Mudanya Müftülüğünün talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelenen minarenin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Müdürlük, minarenin acilen yıkılması gerektiği yönünde rapor hazırlarken, Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gerekli tedbirleri alarak minarenin yıkımına başladı. Hacıbaba Camii'nin minaresinin etrafına çelik iskele kurularak enkazın çevreye zarar vermesi önleniyor. Caminin aleminden başlayan yıkım, kademe kademe aşağı doğru devam edecek. - BURSA