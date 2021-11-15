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Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor - Son Dakika

Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor

15.11.2021 16:53
Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresinin yıkımına başlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresinin yıkımına başlandı.

Kaymakamlık ve Mudanya Müftülüğünün talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelenen minarenin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Müdürlük, minarenin acilen yıkılması gerektiği yönünde rapor hazırlarken, Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gerekli tedbirleri alarak minarenin yıkımına başladı. Hacıbaba Camii'nin minaresinin etrafına çelik iskele kurularak enkazın çevreye zarar vermesi önleniyor. Caminin aleminden başlayan yıkım, kademe kademe aşağı doğru devam edecek. - BURSA

Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor
Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor
Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık, Mudanya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hacıbaba Camii'nin hasarlı minaresi yıkılıyor - Son Dakika


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