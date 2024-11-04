Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Üniversiteli Gençlerle Buluştu

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar'da yaşayan üniversiteli öğrenciler ile bir araya gelerek, "Gençlerimizin enerjisiyle, daha güzel bir geleceğe hazırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Bilal Özdoğan, Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü (ÜniAK) tarafından düzenlenen "Ehilden Nesile" programına katılarak Erciyes Erkek KYK Yurdu'nda kalan gençlerle bir araya geldi. Erciyes Erkek KYK Yurdu'nda gerçekleştirilen programa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Genel Merkez ÜniAK İç Anadolu Bölge Koordinatörü Yunus Emre Köse ve Kayseri ÜniAK Başkanı Kemal Yiğit Güler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Başkan Özdoğan, gençlerin enerjisinin kendilerini daha güzel bir geleceğe taşıyacağını belirtti.

"Gençlerin Vizyonu ve Soruları Bizlere İlham Veriyor"

Gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Özdoğan, onlardan ilham aldığını ifade ederek, "Sizlerin yaş grubuyla sohbet etmek benim için büyük bir keyif. Çünkü sizlerde enerji, vizyon ve ufuk var. Bazen öyle sorular soruyorsunuz ki biz de bu sorulara hazırlıklı geliyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, kendisinin üniversite yıllarını ve iş hayatını anlatarak, "Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Ardından avukatlık ve siyasetle ilgilendim. 2014'te Hacılar'da meclis üyeliği, belediye başkan yardımcılığı ve 2019'da başkanlık görevine getirildim. Memleketimize hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Hacılar'ın küçük yüzölçümüne sahip olmasına rağmen sanayisi, ticareti ve geniş etki alanıyla Kayseri ve Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Özdoğan, ilçenin hareketli ve renkli yapısıyla dikkat çektiğini vurguladı.

Gençlere Tavsiye: "İyi İnsanlar Yetiştirmeye ve İyi İnsan Olmaya Çalışın"

Gençlere gelecekteki kariyer yolculuklarında umutlu olmalarını ve çalışmaktan vazgeçmemelerini tavsiye eden Başkan Özdoğan, "Ne iş yaparsanız yapın, hayatımızı idame ettirecek kadar Cenab-ı Hak bize nasip eder. Önemli olan düzgün çalışmak, iyi insanlar yetiştirmek ve iyi insan olmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.

Milli Maç için Bilet Sürprizi

Program sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Özdoğan, etkinliğe katılan öğrencilerden 13 kişiye Kayseri'de oynanacak Türkiye- Galler milli maçı için bilet hediye etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - KAYSERİ