Hacılar\'da metruk yapı ve hasarlı yapı tespit semineri yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Hacılar Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği 'Metruk Yapı ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri' ile kentsel riskleri azaltma ve depreme dayanıklı şehir hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Akademisyenler ve uzmanların katıldığı seminerin ardından sahada uygulamalı eğitim de gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarıyla ortaklaşa farkındalık ve bilinçlendirme eğitim seminerlerine devam ediyor. Afet İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde, Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Metruk Yapı ve Hasarlı Yapı Tespit Semineri', Hacılar Şehit Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminere; İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Aydın ile İş Güvenliği Uzmanı Burak Ökçesiz konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, özellikle yaşam ömrünü tamamlamış, kullanılmayan ve bulunduğu bölgede güvenlik riski oluşturan metruk yapıların tespit edilmesi, bu yapılara yönelik uygulanacak işlemler, hasar tespit yöntemleri ve sahada alınması gereken iş güvenliği önlemleri detaylı şekilde ele alındı. Eğitim programına, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Yaylagül, ilçe belediye personeli ve teknik ekipler katılım sağladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan seminerin önemine dikkat çekerek; "Her ilçenin kendine has özellikleri var ama Hacılar'da da başka başka yapılarla karşılaşıyoruz. Elimizden geldiğince değerli ekibimizle çözüm üretmekte gayret ediyoruz. Bugün biliyorum ki değerli uzmanlarımızla birlikte, verecekleri değerli katkılarla da bu toplantıdan sonra bu işlerde var olan kalitemizi daha yüksek noktalara taşımış olacağız" diye konuştu. Bir afet durumunda tüm belediyelerin teyakkuza geçtiğini ve yerel yönetim faaliyetlerin toplumun huzur ve güvenliğinin artmasına katkı sunduğuna da değinen Özdoğan, bu anlamda toplantının ayrı bir önem arz ettiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Teorik eğitimin ardından, ilçede belirlenen bölgelerde saha incelemeleri yapılarak uygulamalı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu sayede hem teorik bilgi pratiğe dökülmüş oldu hem de varsa mevcut risk unsurları yerinde analiz edildi. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da metruk yapıların tespit ve yıkım işlemlerine akademik bir bakış açısı getirme amacıyla seminer düzenlediklerini ifade ederek, şunları söyledi;

"Balıkesir depremi de bize gösterdi ki metruk yapılar her zaman için tehlikeli. Daha öncesinde Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde programladığımız eğitim seminerini gerçekleştirdik. İlçe belediyelerimizin katılımlarıyla imar müdürlüğünde çalışan inşaat mühendisleri, mimar ve tekniker arkadaşlarımız, Abdullah Gül Üniversitesi'nden Kamil Aydın Hocamızın ve Burak Ökçesiz hocamızın eğitim seminerine katıldılar. Ardından bir saha gezisi yaptık. Eğitimimizin içeriği metruk ve riskli yapıların tespiti ve etrafında alınması gereken iş güvenliği önlemleriydi. Biz bu işi akademik bir bakış açısıyla da yapalım istedik. Bu yüzden ev sahipliğinden dolayı Hacılar Belediye başkanımıza ve katılımlarından dolayı tüm ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; bu ve benzeri çalışmalarla kentsel güvenliği arttırmayı, riskli yapıların envanterini çıkarmayı ve müdahale süreçlerini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor. - KAYSERİ