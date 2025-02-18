Hafif Zihinsel Engellilere Mutfak Eğitimi - Son Dakika
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Hafif Zihinsel Engellilere Mutfak Eğitimi

Hafif Zihinsel Engellilere Mutfak Eğitimi

Ahlat'ta özel bireyler, gastronomi eğitimi alarak kahvaltı tabağı hazırladı; keyifli anlar yaşandı.

18.02.2025 17:27
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde yürütülen "Özel Bireyler İçin Toplumsal Bütünleşme" projesi kapsamında, 20 hafif düzey zihinsel engelli birey mutfağa girerek kahvaltı tabağı hazırladı.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi tarafından Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına hazırlanan proje, Ahlat Kaymakamlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kanık Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Bölümü işbirliğiyle yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında engelli bireyler, gastronomi öğrencileriyle bir araya gelerek mutfakta pratik yaptı. Şef önlüklerini giyen özel bireyler, kahvaltı malzemelerinden oluşan sunumlar hazırlayarak keyifli anlar yaşadı.

Hazırlanan kahvaltı tabakları büyük beğeni toplarken, programa katılan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl emeği geçenleri tebrik etti. Etkinlik sonunda engelli bireyler ve protokol üyeleri hep birlikte kahvaltı yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, "Bugün özel bireyler için toplumsal bütünleşme adlı projemizin son ayağı olan hafif düzeyde bireysel öğrencilerimize kahvaltı hazırlama programındayız. Ahlat Gastronomi Bölümü ile beraber ortak çalışmamız. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen bir proje. Bugün çok mutluyuz çünkü fırsat verildiği zaman onlara neler yapabildiğini bir kez daha görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Çok güzel, çok keyifli bir an yaşadık. Öğrencilerimiz 141 saatlik bir eğitimden geçtiler. Aldıkları eğitim sonrasında yapabildiklerini bugün görüyor olmak bizi çok mutlu etti. Emeği geçen bakanlığımıza, Ahlat Kaymakamlığına, Bitlis Eren Üniversitesi Gastronomi Bölümüne çok teşekkür ederim. Tabi görmüş oldukları eğitim basit kahvaltı hazırlama noktasındaydı. Amaç zaten onlara keyifli anlar yaşatmaktı. Geldikleri zaman çok büyük tereddütler duydular. İçeri girmek istemediler. Konuşmayı istemeyen çocuklarımız vardı ama şu anda onların yüzlerinin gülüyor olması bizi çok mutlu etti. Zaten amaç onlara fırsat eşitliği sağlamak. O yüzden çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

BEÜ Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Keskin ise "Ahlat'ta bütün eğitim kurumlarının paydaş olarak katılabileceği Ahlat Gastronomi Akademisi adıyla bir platform oluşturduk. Bu kapsamda Ahlat Engellilerle El Ele Derneği ile işbirliğinde İçişleri Bakanlığına sunduğumuz bir projemiz kabul oldu. Bu proje kapsamında hafif engelli bireylere kahvaltı tabağı hazırlama kursu verdik. Buradaki temel amacımız öğrencilere günlük hayatta özgüvenlerini arttıracak, günlük yaşam kalitelerini arttıracak etkinlikler tasarlamaktı. Bugün de bu etkinliğimizin finalini yapıyoruz" diye konuştu.

Engelli bireyler ise mutlu olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hafif Zihinsel Engellilere Mutfak Eğitimi - Son Dakika

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