Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

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Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında yüzlerce vatandaş, birlik ve beraberlik ruhunu yaşattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu'da anma programları düzenlendi. Sabah saatlerinde şehitlik ziyaretleri ile başlayan etkinlikler, Kastamonu Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı ile devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Nasrullah Cami Baş İmamhatip Kahraman Şekercioğlu tarafından icra edilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürdü. Daha sonra Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından şehitler için dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yayınlanmasının ardından protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "15 Temmuz 2016 gecesi demokratik yapımız, anayasal düzenimiz, milli irademiz, milli bütünlüğümüz, iç barışımız FETÖ/PDY terör örgütünün alçakça, ahlaksızca ve vicdansızca saldırısına maruz kalmıştır. 15 Temmuz gecesi milletimizi istedikleri zaman istedikleri şekilde hizaya sokacağına inanan hainler, amaçlarına ulaşmak için fiili saldırılarından birisini daha gerçekleştirdiler. Hain ve alçak saldırıların ilk saatlerinden itibaren sokaklara inerek demokrasisine sahip çıkan milletimiz, bütün dünyaya, demokrasiye olan inancını bir kez daha ilan etmiş, kendisi üzerinde oynanacak oyunları yine kendi azim ve kararlılığıyla yok edeceğini göstermiştir. 15 Temmuz, devletin en önemli kurumlarına sızmış, kendisine emanet edilen milletin silahlarını, millete karşı kullanmaktan çekinmeyen, vatanımızı parçalamak ve milli irademizi yok etmek isteyen, devlet başkanımızın canına kast eden hainlere karşı, yüce milletimizin, kökü nerede olursa olsun, hangi güç odaklarına dayanırsa dayansın, iradesini kime teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumasıdır" dedi.

"Milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır"

15 Temmuz'da harekete geçen hainlerin millet tarafından hüsrana uğratıldığını söyleyen Vali Dallı, "Bu darbe girişimi, milletimize, meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aydınlık yarınlarımıza karşı yapıldı. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu coğrafyayı ilelebet vatan olarak sahiplenme konusundaki sarsılmaz kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. 15 Temmuz'da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi, kalbi vatan ve mukaddesatı için çarpan tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Üzerine adeta yağmur gibi yağan kurşunlara ve bombalara karşı göğsünü siper eden, yurdun her köşesinde bu direnişe büyük bir kahramanlık ve cesaret örneğiyle sahip çıkan milletimiz; birliğimizin, beraberliğimizin daima güçlü kalacağını, topraklarımızda huzurun ve inancın asla tükenmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir" diye konuştu.

"Bu ihaneti çocuklarımıza ve gençlerimize iyi anlatacağız"

15 Temmuz ihanetinin asla unutulmayacağını söyleyen Vali Dallı, "Şehitler ve veliler diyarı, Kastamonumuz da bu darbeye karşı durmuş, hainlere geçit vermemiş, günlerce bu Cumhuriyet Meydanı'nı terk etmeyerek, bu topraklardaki vatan hassasiyetinin, Çanakkale'deki, İstiklal Savaşı'ndaki diriliğiyle devam ettiğini herkese göstermiştir. Milletçe ortaya koyduğumuz bu şanlı duruş, Türk tarihinin sayfalarına altın harflerle 'Milletin Zaferi' olarak yazılacaktır. 15 Temmuz ihanetini asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu ihaneti çocuklarımıza ve gençlerimize iyi anlatacağız ve onların aidiyetlerini sağlam inşa edeceğiz. Edeceğiz ki böyle ihanetlerle karşılaştığımızda, milletçe, her zamankinden daha güçlü bir şekilde, hainlere karşı durabilelim" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atalan ise, "FETÖ terör örgütünün ele başı Fethullah Gülen, biat usulüyle beyinlerini yıkadığı militanlarını rüyalarla amel etme kültürüne kolaylıkla alıştırmış ve onları rüya metaforu üzerinden maneviyat yüklediği misyonlara yönlendirmiştir. Hain FETÖ'nün olağanüstü özelliklere ve kerametlere sahip olduğu inancıyla yetiştirilen FETÖ'cü hainler için bu görevlere dört elle satılmak hiç de zor olmamıştır. Öyle ki hain militanları tarafından ona atfedilen olağanüstü halleri Hz. Peygamber'in hayatında bile görmek mümkün değildir" dedi.

Konuşmaların ardından camilerden sela okundu. - KASTAMONU