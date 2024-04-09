HAK-İŞ Genel Başkanı: \'Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz\'

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlamış bulunuyoruz. Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken ve içimizi Bayram sevinci kaplamışken ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın etrafında yer alan Gazze başta olmak üzere mukaddes topraklarda yaşananlar bizleri derinden üzmüştür. Müslüman kardeşlerimizin tekbir seslerinin yerini bomba ve silah sesleri almış, asırlardır süren zulüm 7 Ekim'den bu yana katliamlarla devam etmektedir."

"Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Katliamlar, zulümler ne kadar artmışsa, karanlık ne kadar çökmüşse bilinmelidir ki zafer o kadar yakındır. İsrail'in saldırılarına devam etmesi, dünyanın yaşanan bu zulümlere sessiz kalması ve bütün dünyaya küstah bir şekilde meydan okuması artık kabul edilemez" diyen Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap Birliği, Üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) yetkililerine ve diğer uluslararası örgütlere İsrail'in katliamlarına sessiz kalmaması için çağrımızı yineliyoruz. Onları, İsrail'den hesap sorulması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Filistin'de yaşanan zulme işaret eden HAK-İŞ Genel Başkanı Aslan, "Zulüm gören, kan ve gözyaşı içerisinde yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acıları, sıkıntıları, dertleri var olduğu sürece bizim bayramlarımız hüzünlüdür, mahzundur. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını paylaşarak yeni bir bayram bilinci oluşturabilir, ancak bu şekilde bayram sevincine ulaşabiliriz" açıklamalarında bulundu.

Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyoruz." - ANKARA