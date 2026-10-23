HAK-İŞ ve SWTUF ortak bildiride Sudan için zirve ve HDK\'ye yaptırım istedi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) ve Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yayımladıkları ortak bildiride, Sudan'ın yeniden ayağa kaldırılması için uluslararası bir zirve düzenlenmesi istendi.

HAK-İŞ, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından El Faşir katliamının 1. yıl dönümü dolayısıyla ortak basın toplantısı düzenlendi. Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen toplantıda, Sudan'da devam eden terör ve isyan hareketine karşı ortak mücadele ve dayanışma mesajı verildi.

"SWTUF'u Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC'un üyesi yapma başarısını yakaladık"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sudan'da yaşanan darbenin ardından SWTUF Konfederasyonu'nun kapatıldığını, mal varlıklarına el konulduğunu ve faaliyetlerinin yasaklandığını belirterek, darbe girişimini şiddetle reddettiklerini ifade etti. Arslan, "SWTUF'la dayanışma içerisinde olduğumuzun altını çizdik. SWTUF'un yeniden faaliyetine başlaması için uluslararası alanda girişimde bulunduk. ILO'ya, Birleşmiş Milletler'e ve ICATU'ya başta olmak üzere Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ETUC ve ITUC'a da bu konuda çağrıda bulunduk. Gerçekten büyük bir mücadeleydi, büyük bir çabaydı. Bunun sonucunda 2022 yılında SWTUF'u Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC'un üyesi yapma başarısını yakaladık" açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ ile SWTUF arasındaki ilişkilerin samimi ve iş birliğine dayalı olduğunu ifade eden Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sudan halkının Türkiye'nin yanında yer almasının kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

"Biz Darfur'u Sudan'dan, Sudan'ı da Türkiye'den ayıramayız"

Arslan, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi ilişkilere ve dayanışmaya dikkati çekerek, "15 Temmuz'da Türkiye'ye yönelik darbe girişiminden sonra ilk uluslararası toplantıyı biz Hartum'da gerçekleştirdik. Hem Memur-Sen hem de HAK-İŞ olarak SWTUF'un önderliğinde, o günkü cumhurbaşkanımızın da katılımıyla büyük bir salon toplantısında Türkiye'yle Sudan halkının dayanışmasının altını bir kez daha çizmiştik. İki ülke arasındaki ilişkiler tarihsel bir ilişki ve hiçbir zaman iki ülke halkları karşı karşıya gelmeden kardeşliklerini devam ettirmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde Darfur'a bizzat bir ziyarette bulunuyor ve orada bir hastanenin yapılmasına öncülük etmiş. Darfur'un bazı kenar, bazı uzak köşelerinde hala cuma namazlarının Osmanlı sultanının temsili kılıcıyla beraber, Osmanlı sultanının icazetiyle kılındığına ilişkin şahitlikleri arkadaşlarımız bize anlatmışlardı. Biz Darfur'u Sudan'dan, Sudan'ı da Türkiye'den ayıramayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yardımlarını biliyoruz. En son Sudan'dayken büyük bir yardım gemisinin insani yardımlarla Port Sudan'a geldiğini biliyoruz" dedi.

Arslan, Sudan ve Darfur'a yönelik insani yardımların artırılması çağrısında bulunarak, Türkiye'nin bölgeye daha fazla destek vermesini beklediklerini ifade etti. Sudan'ın toprak bütünlüğüne yönelik girişimlere dikkati çeken Arslan, "Sudan, Afrika'nın merkezinde bir ülke. Hem toprak bütünlüğü olarak hem nüfus olarak Afrika'nın önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Bu emperyalistlerin hoşuna gitmiyor. Önce Güney Sudan'ı inşa ettiler. Şimdi Batı Sudan'ı, Darfur'u parçalamak, bölmek istiyorlar. Bunun farkındayız. Emperyalistlerin, siyonistlerin dünyanın her yerinde yaptıkları planlamalar, programlar buna benzer programlar. Lübnan'da, Suriye'de, İran'da, hatta şimdi Türkiye'de benzer planlar yapıyorlar. Biz Faşir'deki katliamları lanetlerken, o katliamları yapanlara lanet okurken aslında onlar sonuç. Esas bunun arkasındaki güçlere bakmamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların arından ortak bildiri açıklandı. Bildiride, Sudan'da Nisan 2023'ten beri devam eden sürecin sivil halkı, meşru devlet düzenini ve toplumsal altyapıyı hedef alan planlı, kasıtlı ve yıkıcı bir terör ve isyan hareketi olduğu belirtildi. Bildiride Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) sivillere yönelik sistematik katliam, cinsel şiddet, zorla yerinden etme ve altyapıyı hedef alan saldırılarının bu yapının uluslararası toplum tarafından terör örgütü olarak tanınmasını ve gerekli uluslararası yaptırımlara tabi tutulmasını zorunlu kıldığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi, Afrika Birliği, Arap Birliği ve ilgili tüm uluslararası ve bölgesel kuruluşların HDK'yi terör örgütü ilan etmeye, lider kadrosu, destekçileri ve finansörleri hakkında kapsamlı yaptırım kararları almaya davet edildiği bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Sudan'ın meşru hükümetine verdiği desteği uluslararası platformlarda sürdürmesini, HDK'nin terör örgütü olarak tanınmasına yönelik uluslararası girişimlere öncülük etmesini ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik çalışmaları güçlendirmesini önemsiyor ve destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Sudan'ın yeniden ayağa kaldırılması amacıyla uluslararası bir zirve düzenlenmesini talep ediyoruz"

Sudan'daki bu vahim durumun Uluslararası Çalışma Örgütü gündemine ve Uluslararası Çalışma Konferansı'na acilen taşınması talep edilen bildiride, "Sudan'ın yeniden ayağa kaldırılması amacıyla uluslararası bir zirve düzenlenmesini talep ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin de altını çizdiği üzere meşru Sudan devlet otoriteleri dışında HDK veya uzantıları tarafından kurulmaya çalışılacak herhangi bir paralel hükümet veya otoritenin tanınmayacağını ve yasa dışı kabul edileceğini yineliyor, uluslararası toplumu Sudan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve meşru devlet kurumlarını desteklemeye davet ediyoruz" denildi.

Toplantıya Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ve SWTUF Genel Başkanı Sirralkhatim Alamin Abdulgadir Mohammed de katıldı.