Hakkari'de İran kaynaklı sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Hakkari'de İran kaynaklı sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hakkari\'de İran kaynaklı sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı\'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda İran tarafından yaşanan sistemsel sorunlar nedeniyle tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk 10 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, yüklerini İran'a teslim etmek için uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

18.02.2024 18:24  Güncelleme: 18:26
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HAKKARİ (İHA) – İran tarafından günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştuğunu belirten Rıdvan Basmacı, "Öğlen saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 10 kilometreyi aşacak derece tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu çile biter herkes yoluna devam eder" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de İran kaynaklı sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de İran kaynaklı sorun nedeniyle Esendere Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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