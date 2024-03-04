Halkevleri 92. Yılını Kutladı

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, "Bizler bugüne kadar olduğu gibi tıpkı Cerattepe mücadelesinde olduğu gibi hep birlikte mücadele edeceğiz. Artvin'i yağmacılara talancılara teslim etmeyeceğiz, geleceğimizi karanlık altında boğmalarına asla ve asla izin vermeyeceğiz. İşte dostlar Halkevleri bunun için 92 yıldır mücadele ediyor" dedi.

Halkevleri, kuruluşunun 92. yıl dönümünde "Yaşamak İçin Örgütlenelim" temasıyla dün etkinlik düzenledi. Etkinliğe Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, CHP ve SOL Parti temsilcileri, Artvin 78'liler Derneği ve Halkevleri üyeleri katıldı.

"BU BİR ÇÖKÜŞ ÇAĞI"

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, şunları söyledi:

"Halkevleri 92 yıl önce bir tohum gibi bu ülke topraklarında serpildi ve o tohumlardan biri de ne güzel ki Artvin'e düştü ve şimdi bu tohum kocaman bir fidan oldu. Şimdi de 92 yıllık bir mücadele örgütü ve çınarı olarak hepimiz gölgesinde soluklanıyoruz. Arkadaşlarımda söyledi biz eminiz ki bu salonda bulunan bütün dostlarımız halkevinin 92 yıllık tarihinde emekleri olan dostlarımızdır. Bu ülke topraklarına aydınlanma olarak düşen bu tohum, bugün bir mücadele örgütü olarak yoluna devam ediyor. Halkevleri her mücadele döneminde ayrı bir yürüyüş kolu olarak bu memlekette mücadelesini devam ettirdi ve bundan onur duyuyoruz. Ne yazık ki çok güzel günlerden geçmiyoruz. Ama hep birlikte bugün burada derin bir nefes almak için buluştuk. Çünkü biliyoruz ki hem bir çöküş hem de yeniden kuruluş çağındayız sevgili dostlar. Bu bir çöküş çağı, memleketin Erzincan'ın İliç ilçesinde bir yıkım oluyor ve maden göçüyor kafamıza ve işçiler hala toprak altında. Cenazelerimize bile ulaşamıyoruz ne yazık ki. Bu bir çöküş çağı. Çünkü ne kadar kamusal hakkımız var ise hepsi bize parayla ve üstelik çokta niteliksiz sunuluyor. Bugün eğitim paralı, sağlık paralı, ulaşım paralı ve hepsine de çok niteliksiz şartlarda ulaşmak zorunda kalıyoruz. Bu gün depremde denetimsiz asansörler, madenler kaza iken toplu katliamlara dönüşüyor. Bize bu ülke gerçeğini dayatanlar karşısına her zaman olduğu gibi mücadele ve dayanışmayla dikiliyoruz. Bizler biliyoruz ki bu ülkenin gerçeği bunlar değil ve bizler mücadelemizle, dayanışmamızla bütün bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

"YAŞAMI YENİDEN KURMAK İÇİN YÜRÜYORUZ"

Bugün İliç'te bizi katledenler aynı zamanda Artvin'de Hod' da aynı şirketle canımıza ve doğamıza kastetmeye devam ediyor. Bizler bugüne kadar olduğu gibi tıpkı Cerattepe mücadelesinde olduğu gibi hep birlikte mücadele edeceğiz. Artvin'i yağmacılara talancılara teslim etmeyeceğiz, geleceğimizi karanlık altında boğmalarına asla ve asla izin vermeyeceğiz. İşte dostlar Halkevleri bunun için 92 yıldır mücadele ediyor. Bizler Halkevciler olarak bugün diyoruz ki yaşamı yeniden kurmak için yürüyoruz. Peki, nedir yaşamı yeniden kurmak? Bugün yerel yönetim seçimleri var önümüzde ve bu akşam burada aday olan dostlarımız var. Ne yazık ki ve böylesi bir yıkım döneminde tam da memleketi kuracakken tek tartıştığımız şeyler adayların isimleri. Bizler bu gerçeği kabul etmiyoruz. Bizler halkın çıkarları doğrultusunda, halkın taleplerinin Artvinlilerin hak ettiği gibi yaşayacağı bir Artvin'i ve Artvinlinin hak ettiği gibi yüzünün güleceği Artvin'in kurulabilmesi için elbette mücadele etmeye devam edeceğiz."