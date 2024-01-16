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Halkla İlişkilerin Türkiye'deki Önemli İsimlerinden Sancar Maruflu'nun Vizyonu Bilimsel Araştırma Konusu Oldu - Son Dakika
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Halkla İlişkilerin Türkiye'deki Önemli İsimlerinden Sancar Maruflu'nun Vizyonu Bilimsel Araştırma Konusu Oldu

Halkla ilişkilerin Türkiye'deki önemli isimlerinden Sancar Maruflu'nun 50 yıllık deneyimiyle mesleğe kazandırdığı vizyon, bilimsel araştırma konusu oldu. Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral'ın İngilizce olarak yazdığı ve Sancar Maruflu'nun halkla ilişkiler mesleğinde kendisini zirveye taşıyan ilkelerini aktardığı akademik makalesi, uluslararası bilimsel dergide yayınlandı.

Halkla İlişkilerin Türkiye\'deki Önemli İsimlerinden Sancar Maruflu\'nun Vizyonu Bilimsel Araştırma Konusu Oldu
16.01.2024 - 11:10,
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Halkla ilişkilerin Türkiye'deki önemli isimlerinden, 2021 yılında yaşamını yitiren Sancar Maruflu'nun 50 yıllık deneyimiyle mesleğe kazandırdığı vizyon, bilimsel araştırma konusu oldu. Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral'ın İngilizce olarak yazdığı ve Sancar Maruflu'nun halkla ilişkiler mesleğinde kendisini zirveye taşıyan ilkelerini aktardığı akademik makalesi, uluslararası bilimsel dergide yayınlandı.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, Sancar Maruflu'nun halkla ilişkilere bakış açısını, mesleğe getirdiği özgün yorumu ve kendisini zirveye taşıyan stratejilerini bilimsel bir makaleye dönüştürdü. Dr. Uğur Oral'ın İngilizce olarak yazdığı "Türk İletişim Uzmanlarının Duayeni Sancar Maruflu'dan Etkili Halkla İlişkiler Stratejilerinin Temel İlkeleri" başlıklı bilimsel makale, Ukrayna'nın hakemli ve açık erişimli akademik dergilerinden EJTAS (European Journal of Theoretical and Applied Sciences) Avrupa Teorik ve Uygulamalı Bilimler Dergisinin 5. sayısında yer buldu.

"İzmir Baba Sancar Maruflu" isimli kitabın da yazarı olan Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, Maruflu'nun vefatına kadar, 50 yıl sürdürdüğü mesleğinde büyük başarılara imza attığını hatırlatarak, "Türkiye'nin ikinci halkla ilişkiler şirketini kuran, iki binden fazla açılışa, törene, organizasyona imza atan Maruflu, kendi mesleğinin duayen ve efsanevi isimlerinden biri. Halkla ilişkilerin ne olduğunu Türkiye'ye öğreten öncülerden biri olan Maruflu'yu başarıya ulaştıran ilkeleri, uyguladığı stratejileri bu makale aracılığıyla akademik dünyaya aktarmaktan mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.

Maruflu'nun sağlığında gençlerle tecrübelerini paylaşmayı bir misyon kabul ettiğini belirten Oral, "Maruflu bir sivil toplum lideri ve kanaat önderi olarak sürekli konferanslar vermekteydi; ama kendisini en çok heyecanlandıran, halkla ilişkiler alanında konuşma yapması için kendisine gelen davetlerdi. Özellikle halkla ilişkiler alanında eğitim gören gençlere deneyimlerini ve önerilerini aktarmaktan ayrı bir mutluluk duyardı. Halkla ilişkiler mesleğinde böylesine büyük başarılara ve ilklere imza atmış bir duayenin öğretilerinin kalıcı olarak sonraki nesillere aktarılması değerli idi. Bu makalenin ortaya çıkmasında bu düşünce etkili oldu" diye konuştu.

Maruflu'nun halkla ilişkiler alanında bir kitap yazmayı çok istediğini; ancak işlerinin yoğunluğundan ve sağlık problemlerinden ötürü fırsat bulamadığını belirten Dr. Uğur Oral sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu makaleyi hazırlarken Sancar Maruflu'nun halkla ilişkiler mesleğine dair yaptığı tüm konuşmaları, yayınlanmış gazete, dergi röportajlarını, televizyon programlarını taradım. Kitabımı yazarken bana da bu konuda kapsamlı açıklamalarda bulunmuştu zaten. Hepsini bir araya getirip makalemi kaleme aldım. Ukrayna'da makalemin yayınlandığı EJTAS açık erişimli bir dergi, dileyen herkes, dünyanın her yerinden makaleyi okuyabilir. Umarım kendisinin deneyimleri ve tavsiyeleri bu alanda çalışan akademisyenlere, bu mesleği seçen gençlere ilham ve feyz verir." - İZMİR

Kaynak: İHA
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