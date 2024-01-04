 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve 6 Hamas Üyesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve 6 Hamas Üyesi Toprağa Verildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi için cenaze töreni düzenlendi. El Aruri ve diğer Hamas üyeleri, Beyrut'taki Şatila Mülteci Kampı'nın dışındaki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve 6 Hamas Üyesi Toprağa Verildi
04.01.2024 - 18:13,
Abone Ol

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi toprağa verildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 Ocak'ta düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi için cenaze töreni düzenledi. El Aruri ve Hamas üyeleri, Beyrut'taki Şatila Mülteci Kampı'nın dışındaki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Hamas'ın kilit isimlerindendi

57 yaşındaki El Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yardımcısı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi. İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da yaşıyordu. Savaşın başladığı 7 Ekim'den önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El Aruri'yi öldürmekle tehdit etmişti. El Aruri, Hamas'ın Gazze'deki savaş sona ermeden esir takası anlaşmasının görüşülmeyeceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı El Aruri'yi "terörist" listesine eklerken, hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vadetmişti. El Aruri suikastı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşti.

Saldırıda öldürülen diğer 6 isim

Saldırıda El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud da yaşamını yitirdi. - BEYRUT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Lübnan, İsrail, Terör, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve 6 Hamas Üyesi Toprağa Verildi - Son Dakika


18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33
Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı
17:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
17:11
Britney Spears'ten hayranlarını üzecek açıklama: Müziğe asla geri dönmeyeceğim Britney Spears'ten hayranlarını üzecek açıklama: Müziğe asla geri dönmeyeceğim
16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı

Son Dakika
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
17:11 Britney Spears'ten hayranlarını üzecek açıklama: Müziğe asla geri dönmeyeceğim
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 18:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve 6 Hamas Üyesi Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement