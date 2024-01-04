Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve 6 Hamas Üyesi Toprağa Verildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi toprağa verildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 Ocak'ta düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi için cenaze töreni düzenledi. El Aruri ve Hamas üyeleri, Beyrut'taki Şatila Mülteci Kampı'nın dışındaki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Hamas'ın kilit isimlerindendi

57 yaşındaki El Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yardımcısı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi. İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da yaşıyordu. Savaşın başladığı 7 Ekim'den önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El Aruri'yi öldürmekle tehdit etmişti. El Aruri, Hamas'ın Gazze'deki savaş sona ermeden esir takası anlaşmasının görüşülmeyeceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı El Aruri'yi "terörist" listesine eklerken, hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vadetmişti. El Aruri suikastı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşti.

Saldırıda öldürülen diğer 6 isim

Saldırıda El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud da yaşamını yitirdi. - BEYRUT