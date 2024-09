Hasan Bunsuz\'a yardım çağrısı

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli'de yaşayan siroz hastası Hasan Bunsuz, "Hastalığım karaciğer yetmezliği. Şu an yemek yemedim. Param yok, her hafta muayenem var, param yok" diyerek yardım istedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de kendisine ait bir sağlık kabininde yaşam mücadelesi veren sağlık memuru 50 yaşındaki Hasan Bunsuz, yetkililerden yardım bekliyor. Yürüyecek ve konuşacak durumda olmayan bakıma muhtaç Bunsuz'a haftanın birkaç günü komşusu yemek bırakarak destek oluyor.

"En azından sağlığına bakılsın, yeri temizlensin"

Komşu Mustafa Kamalı şunları söyledi:

"Bu arkadaş Hasan Bunsuz, kendisi 1 nolu sağlık ocağının karşısında kliniği vardı polikliniği kendisini yetersiz gelince bir klinik açtı. Her şeyi rayına oturttu. Müşteriler gelmeye başladı, birden bir rahatsızlaştı karaciğer yetmezliği, safra kesesini almışlar. Durum bu hale gelince artık bilmiyorum eskiden mi bir problemleri vardı hanımı da bıraktı. Yanına geleni gideni yok kimsesi yok. 2-3 aydan beri ben kendi çabalarımla bakmaya çalışıyorum. Ben evime yetemiyorum ki Hasan abiye her istediğinde koşamam. O yüzden telefonu kaç defa açmadı sürekli irtibattaydım yiyeceğini alıp geliyorum. Yiyecek de zaten cici bebe ile yağsız süt, yasak diğerleri. Haber alamayınca artık yanına geldim baktım mutfak tarafında yere düşmüş. Dedim 'ne zamandan beri burada yatıyorsun sen', 'bilmiyorum' diyor. Kendisi konuşacak durumda bile değil. Yetkililerden bu adama yardım edilmesini istiyorum. Ben kendime yetemez oldum ki bu adama yardım edeyim. Ama her fırsatta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üç dört günden beri de aç olduğunu söylüyor kendisi. Yemeğe mi ulaşamadı sütü falan hepsi masanın üstünde yememiş içmemiş. Yürüyemiyor eklemleri ağrıyor. Diz kapakları tutmaz olmuş. Yattığı yerden alıp da yatağın üzerine koyamadım şu anda. Adam da bulamadık kaldırıp koyacak. Bilmiyorum artık bu adamın elinden tutulması, elinden de tutulmasın ya bir yerde bakım yurdu varsa oraya yerleştirilsin ya da imkan varsa bir şekilde yardım edilsin. En azından sağlığına bakılsın, yeri temizlensin. Yemeği de gelmesin yine yemeğini ben vereyim. Yetkililerden de gereğinin yapılmasını istiyorum Allah rızası için yapılsın şu adama artık."