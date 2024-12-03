Hastane bekleme sürelerini verimli hale getiren kütüphane - Son Dakika
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Hastane bekleme sürelerini verimli hale getiren kütüphane

Hastane bekleme sürelerini verimli hale getiren kütüphane

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen Dr. Mecit Barlas Çocuk Kütüphanesi, hasta ve yakınlarına bekleme sürelerini keyifli ve verimli bir şekilde değerlendirme imkanı sunuyor.

03.12.2024 09:49  Güncelleme: 09:53
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen Dr. Mecit Barlas Çocuk Kütüphanesi, hasta ve yakınlarına bekleme sürelerini keyifli ve verimli bir şekilde değerlendirme imkanı sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Şubat 2024 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen Dr. Mecit Barlas Çocuk Kütüphanesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hastalar, muayene sırası veya sonuç beklerken kütüphaneye gelerek hem kendileri hem de çocukları için kitap okuyabiliyor. Kitap okumayı bilmeyen çocuklar için ise çeşitli oyuncaklar kütüphanede hazır bulunduruluyor. Ayrıca, kütüphanedeki kitaplar vatandaşlara 15 gün süreyle ödünç veriliyor. Kitaplar, vatandaşlara teslim edilmeden önce özel bir şekilde sterilize edilerek kayıt altına alınıyor. Kütüphane tarafından sterilize edilen kitaplar, servislerde yatan çocukların okuması için odalarına kadar ulaştırılıyor. Bu sayede hem kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması hem de çocukların hastane sürecinde moral bulmaları hedefleniyor.

"Bizim bu kütüphanedeki asıl amacımız çocukların hastaneye geldiğini unutturmak"

Çocukların hastane fobisini yenmesi ve kitap okuma alışkanlığı oluşturmak amacıyla hastanede kütüphane açtıklarını ifade eden kütüphane görevlisi Gizem Dağdelen, "Burası yaklaşık bir yıldır hizmet veriyor. Bizim bu kütüphanedeki asıl amacımız çocukların hastaneye geldiğini unutturmak. Diğer kütüphanelerle ortak özelliğimiz ise kitap dostu çocuklar yetiştirmek. Çocuklar aileleriyle buraya geliyor. Buraya üyelik yaptırıyorlar. Üyeliğin ardından 15 gün kendilerinde kalan 3 kitapla evlerine gidiyorlar. Aynı zamanda hastane ortamında olduğumuz için kitapları sterilize edebilirler. 15 günün ardından gelip kitapları teslim ediyorlar. Serviste yatan çocuklarımıza da istedikleri kitapları sterilize ederek veriyoruz" dedi.

"Gelen hastalar burada sonuç beklerken kitaplarını okuyarak çocuklarını eğlendirebiliyor"

Hastaların muayene ve sonuç beklerken kütüphanede zaman geçirdiklerini belirten Dağdelen, "Gelen hastalar burada sonuç beklerken kitaplarını okuyarak çocuklarını eğlendirebiliyor. Aynı zamanda kitap okumayı bilen çocuklar ise kitap seçip burada okuyor. Buraya gelen vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşlar böyle alanların çoğaltılmasını istiyor. Çocukların hastane fobisini attıklarını söyleyen vatandaşlarımızda var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Muayene sırası beklerken bizim için çok iyi oluyor"

Hastaneye geldiğinde sıra beklerken kütüphaneye geldiğini söyleyen vatandaş Rabia Deniz, "Burayı çok beğeniyorum. Muayene sırası beklerken bizim için çok iyi oluyor. Hem çocuklarım da sıkılmamış oluyor. Ben de kitap seçip eve götürüyorum. Bu tarz yerlerin çoğaltılmasını isteriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hastane bekleme sürelerini verimli hale getiren kütüphane - Son Dakika

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