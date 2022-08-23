Başkan Savaş, Antakyalı Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Antakya'da hemşehrileri ile bir araya geldi.

Karlısu, Gülderen, Hacı Ömer Alpagot, Gazi, Esentepe ve Yaylacık mahalleleri sakinleri ile buluşan Başkan Savaş, yurttaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek talepleri dinledi. Savaş'a mahalle ziyaretlerinde; CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, belediye meclis üyeleri ve CHP yöneticileri eşlik etti. 50 yurttaşın ise CHP'ye üyelikleri gerçekleştirildi.

Savaş, ziyareti sırasında Gülderen ve Esentepe mahallelerinde park açılışı da yaptı. Esentepe Şehit Üsteğmen Mehmet Ali Demirbüken Parkı'nın açılışında konuşan Savaş, "Hatayımıza yüzlerce dönüm yeşil alan yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Her yaştan insanımızın bu parklara gelip huzur içinde zaman geçirmesi için bunları yapıyoruz. Gördüğünüz her park her yol Büyükşehir'e ait değil, Antakya'da 14 metrenin üstündeki yollar bizim, gerisi Antakya Belediyesi'ne ait. 15 ilçemiz var herkesin sorumluluk alanı var. Büyükşehir sorumluluk alanlarına sahip çıkıyor" sözleriyle parkın halka hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Savaş, şunları söyledi:

"BİZİM İÇİN YALNIZCA İYİ-KÖTÜ AYRIMI VAR"

"Türkiye'de artık Alevi-Sünni, sağ-sol, Türk-Kürt ayrımından bizi yordular. Bizim için yalnızca iyi-kötü ayrımı var. Bir partiyi tutmak, bir siyasi görüşe ait olmak başka bir şey. Artık iyi insanların egemen olduğu ve herkesin bayrağımız altında hemhal olacağı, birlik ve bütünlük içinde olacağı bir ülke olmamız lazım. Beni, 'Suriye bayrağı dikecek' diye töhmet altında bırakmak isteyenler şu anda maalesef bayrağımızın yanmasına göz yumuyor. Nerden nereye gidiyoruz. Daha da kötüye gitmemek için bizim önlem almamız lazım. 21 yıllık tecrübe yeter.

"İDEOLOJİK SAPLANTILARI BİR KENARA BIRAKMAK ZORUNDAYIZ"

CHP'ye geldim, benim ne namaz kılmama karışıyorlar, ne camiye gitmeme, ne oruç tutmama ne de ayrım yapmadan Hatay'a hizmet yapmama karışıyorlar. Biz Çanakkale'de de Dumlupınar'da da Sakarya'da da Anafartalar'da da omuz omuza mücadele ettik. Şehit olduk, koyun koyuna yattık. Savaşa giderken hiç kimse kimsenin Çerkez olduğuna bakmadı Kürt, Arap, Türk, Alevi, Sünni olduğuna bakmadı. Bu ayrımı bitirmek zorundayız. Bu ayrımı bitirirken büyüklerimize çok iş düşüyor çünkü onlar tarihin süzgecinde çok şey gördüler. Bizim artık Türkiye'de çocuklarımızın geleceği için bir bütün halinde bu işe baş koymamız lazım. Millet İttifakı'nın altı tane partisinden bir tanesi Atatürk'e ve bayrağa soldan bakıyor, 5 tanesi sağdan bakıyor. Artık demek ki ideolojik saplantıları bir kenara bırakıp Türkiye için ideal neyse onu yapmak lazım.

Ben iktidar partisinde de Hatay'ın her noktasına eşit ve adil bakıyordum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de eşit ve adil bakıyorum. Hatay'ın 593 mahallesinde 20 yıllık iktidarın yaptığından çok daha fazla sekiz yılda Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Kendi ideolojimizi bir tarafa bırakıyoruz. Hatay'ın ideali neyse ona göre eşit ve adaletli bir şekilde hizmet ediyoruz."

Yaylacık'ta davul zurna ile karşılanan Savaş, köy meydanında toplanan halka şöyle seslendi:

"BU KÖYDEN HİÇ OY ALMADAN HİZMET YAPTIM, GÖZÜ KAPALI HİZMET EDİYORUZ"

"Sekiz yıldır Büyükşehir Başkanlığı yapıyoruz. Güzel bir asfalt yol yaptık, taş duvar yaptık, 8 bin metrekare parke döşedik. 21'nci yılda hükümetten aldığınız hizmete bir bakın bir de benimkine bakın. Hatay'ın okullarının ve camilerimizin bakımını biz yapıyoruz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Ben bu köyden hiç oy almadan yaptım hizmeti. Bu köylere gözü kapalı hizmet ediyoruz. Siz buradaki bütün siyasi partilere oy verebilirsiniz. Ama bir kere de bu ittifakı deneyin. Bu iş vicdan işi" dedi.