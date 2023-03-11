Dev fay kırığı depremin şiddetini bir kez daha gözeler önüne serdi: 80 yıllık zeytin ağacı ikiye bölündü

İkiye bölünen ağacın parçaları birbirinden 15 metre uzaklaştı

Fay yarık ve çukurlar havadan görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki dev fay yarıkları ve çukurları havadan görüntülendi. Oluşan dev çukurlar zeytin ağaçlarını yutarken mahalle sakini Mehmet Kertlez, "İlk gün korkumdan gelemdim, çukurları görünce aklım gitti" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en çok Hatay'da etkili oldu. Kentte binlerce yapının yanı sıra tarım alanları da oluşan yarıklar nedeniyle zarar gördü. Samandağ ilçesi Çubukçu Mahallesi'nde devasa fay yarıkları oluştu. Metrelerce derinliğe ulaşan yarıklar zeytin ağaçlarına zarar verdi. Yaklaşık 3 metre derinliğinde 2 metre derinliğinde yarık 80 yaşındaki bir zeytin ağacını kökünden ikiye ayırdı. İkiye bölünen zeytin ağacının diğer yarısı birbirinden yaklaşık 15 metre ayrıldığı görüldü. Yarıkların bazı noktalarda genişliğinin 6 metreyi bulduğu ve dev çukurların oluştuğu gözlemlendi.

Defne ilçesi Çökek Mahallesi'nde oluşan dev çukurun zeytin ağaçlarını yuttuğu görüldü. Bölgedeki yarık ve çukurlar havadan da görüntülendi.

"Korkudan gelemedim, aklım gitti"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kertlez, sarsıntıyla birlikte kendilerini biranda dışarı attıklarını hatırlattı.

Depremin ardından ertesi gün bu yarıkların oluştuğu bölgeye geldiklerini anlatan Kertlez, " Arkadaşımın arsasının patladığını duyduk. Geldim korkumdan geri kaçıp gittim eve. Tek başıma korktum. Sonra geldiğimizde manzara anlatılacak gibi bir değildi. 80 yaşında var, bu zeytin ağacı, yarık bunu ayırmış gitmiş. Ayrılan zeytin ağacının birbirine uzaklığı 10 metrenin üzerinde. Yukarılarda daha fazla derinlikte çukurlar var. İlk gün gelemedim. Yukarıya çıktım oradaki durumu görünce aklım gitti. Orada yaklaşık 10 metre yarık, 10 metre derinlik var" diye konuştu.