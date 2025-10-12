2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı - Son Dakika
2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı

2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı
12.10.2025 09:56
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan 2 bin nüfuslu kırsal Gözene Mahallesi'nde yaşayan herkesin soy isminin "Dadük" olması duyanları şaşırtıyor. Mahallenin en çok dikkat çeken unsurlarından biri ise mahalle mezarlığındaki tüm soy isimlerin aynı olması. Mahalle muhtarı, "Genelde babaların isimlerini söylediğinde kim olduğunu çıkartıyoruz" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta dağ yamacında yer alan 410 hanelik Gözene Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin vatandaş yaşıyor.

Bu köyde herkesin soyadı aynı

HERKESİN SOYADI "DADÜK"

Nüfusunun kalabalık olmasıyla tanınmış bir mahalle olan Gözene'yi ön plana çıkaransa mahallede yaşayan herkesin soy isminin 'Dadük' olması. İnsanların birine kendini tanımakta anne ve baba ismini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesiyse resmi işlerde yaşanan karışıklıkların son yıllarda önüne geçti.

MEZARLARIN ÜZERİNDE AYNI SOY İSİM YAZIYOR

Mahallede en çok dikkat çeken unsurlardan biriyse mahalle mezarlığında bulunan mezarlardaki insanların hepsinin soy isminin aynı olması.

Bu köyde herkesin soyadı aynı

"BABALARININ İSİMLERİNİ SÖYLEDİĞİNDE KİM OLDUĞUNU ÇIKARTIYORUZ"

Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük, mahalleye ilk kez gelenlerin 'Dadük' soy ismi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek "Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler. Yabancı yerlerden gelenler 'Dadük köyü' olarak biliyorlardı. Köyün ismi Dadük değil Gözene'dir. Bütün köyde yaşayan insanların hepsinin soy isimleri 'Dadük'. Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar 'Dadük' soy ismine sahipler. Köyümüzde yaklaşık 410 hane olarak 2 bin kişi yaşıyor. Bu köyde herkesin soy ismi 'Dadük'. Bu durum karışıklığa sebep oluyor. Genelde babaların isimlerini söylediğinde kim olduğunu çıkartıyoruz. Köyde 8 aile olduğu ve onlarında kökünü bildiğimiz için sorun olmuyor. Dışardan gelen öğretmenler veya başka birileri geldiği zaman sorular soruyorlar. Öğretmenler soru olmuyor ve vatandaşlarda sorun oluşturmuyor. Öğretmenler ilk geldiklerinde şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar" dedi.

Bu köyde herkesin soyadı aynı

"KİMLİK NUMARASI ÇIKTIKTAN SONRA SORUN ÇÖZÜLDÜ"

Atalarından kendilerine kalan 'Dadük' soy ismini taşımaya devam ettiklerini belirten Muhsin Dadük, "Hepimizin soy isimleri 'Dadük'. Dededen gelen soy ismi, hala taşımaya devam ediyoruz. Bundan önce değişiklik olmadı ve olmayacak. Eskiden kimlik numaraları olmadan çok karışıklık çıkardı. Kimlik numarası çıktıktan sonra sorun çözüldü. Benim ismim de Muhsin Dadük, köyde herkesin soy ismi 'Dadük' oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Samandağ, Güncel, Yerel, Yaşam, hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı - Son Dakika

SON DAKİKA: 2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı - Son Dakika
