Hatay\'da kırsal afet konutları Vali Yardımcısı Yıldırım başkanlığında ele alındı

Hatay'da deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları kapsamında kırsal afet konutlarının mevcut durumu ve yapım süreçlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Resul Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Elif Bağ, AFAD Projelendirme ve Yapım İşleri Daire Başkanı Levent Uçarlı, AFAD İl Müdürü Kutbettin Akman, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda; kentin yeniden ihya, inşa ve imar süreci kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kırsal afet konutlarının mevcut durumu, yapım aşamaları ve devam eden faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.