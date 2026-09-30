Yuvadaki yumurtaları görünce durdu! Kumlu'da mikser, kumrular uçana kadar 45 gün bekletildi - Son Dakika
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Yuvadaki yumurtaları görünce durdu! Kumlu'da mikser, kumrular uçana kadar 45 gün bekletildi

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Hatay Kumlu'da beton firmasında şoförlük yapan Mulla Biçer, park halindeki mikseri kontrol ederken aracın üzerinde kumruların yumurtalı yuvasını gördü. Firma yetkilileri yavrular zarar görmesin diye mikserin kullanılmamasına karar verdi ve yuvaya uyarı notu asıldı. Kuşların uçmasıyla araç yaklaşık 45 gün sonra işine döndü.

Hatay'da kumruların yuvasını yaptığı beton mikseri, 45 günlük aranın ardından kuşların uçmasıyla yeniden mesaiye başladı.

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE YUVAYI FARK ETTİ

Kumlu ilçesinde yaşayan Mulla Biçer, uzun yıllardır bir beton firmasında mikser şoförlüğü yaparak geçimini sürdürüyor. Park halindeki aracını çalıştırmadan önce kontrol yapan Biçer, mikserin üzerinde kumru yuvası olduğunu fark etti. Yuvada yumurtalar bulunduğunu gören Biçer, durumu firma yetkililerine bildirdi.

45 GÜN BOYUNCA ÇALIŞTIRILMADI

Firma tarafından alınan kararla, kumru yuvasının bozulmaması ve yavruların zarar görmemesi için mikser çalıştırılmadı. Yuvanın bulunduğu bölgeye "Dikkat, kuş yuvası var" yazılı kağıt asılarak önlem alınırken, yavruların yumurtadan çıkıp uçması beklendi. Yaklaşık 45 gün bekleyen Biçer, yavru kumruların yuvadan uçmasının ardından mikserle yeniden mesaiye başladı.

YAVRULARIN UÇUŞUNA ŞAHİT OLDULAR

Miksere yuva yapan kuşların uçmasıyla mesainin başladığını söyleyen Mulla Biçer, "Mikserdeki kuşlarımız uçtu. Bir haftadır kuşlar yuvadan uçtu ve uçmasına şahit olduk. Kuşlar gittikten sonra mikseri çalıştırmaya başladık. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yuvadaki yumurtaları görünce durdu! Kumlu'da mikser, kumrular uçana kadar 45 gün bekletildi - Son Dakika
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