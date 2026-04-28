Hataylı öğrenciler uluslararası robot olimpiyatlarında büyük başarı elde etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) bünyesinde faaliyet gösteren HBB Hatay Bilim Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çalışmalarını sürdüren M2 Steam Merkezi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda önemli dereceler kazandı.

21 ülkeden 640 takımın katıldığı organizasyonda, ilkokul Junior Start Up Serbest kategorisinde yarışan HBB Hatay Bilim Merkezi öğrencilerinden oluşan "Hatay Mucitleri" takımı üçüncülük elde etti.

Aynı şampiyonada, M2 Steam Merkezi öğrencileri ortaokul Lego Sumo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik kazandı.

HBB yetkilileri, öğrencilerin elde ettiği başarıların Hatay'ın bilim ve teknoloji alanındaki gücünü ortaya koyduğunu belirterek, gençleri ve öğretmenlerini tebrik etti. - HATAY