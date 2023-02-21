Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az 2 bin kişi ayrılıyor - Son Dakika
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Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az 2 bin kişi ayrılıyor

21.02.2023 12:38
Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az 2 bin kişi ayrılıyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri yerle bir olan vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları ile otobüslerle şehri terk ediyor. Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay yerle bir oldu. Çok sayıda insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşta yaralandı. Evleri hasar gören veya yıkılan Hataylılar, şehirlerarası otobüs terminaline akın ederek kurtarabildikleri eşyaları ile yerle bir olan şehri birer birer terk ediyor. Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli meydana gelen peş peşe depremler sonrasında hasarlı olan binalarda tamamen yıkılırken depremzedeler hiç bir eşyalarını kurtaramadı.

"BU DEPREMİN 7.7 OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

40 yıldır Hatay'da yaşadığını belirten Ümit Özalp, "40 yıldır burada yaşıyorum. Doğma büyüme Hatay Antakyalıyım. Çok büyük bir deprem meydana geldi. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Evimiz, yurdumuz, çocuğumuz. İşimizden olduk. Şuan ki durumumuz içler acısı. Otobüslerle herkes ilini memleketini değiştirmeye çalışıyor. Bu depreme 7.7 diyorlar. Ben hiç inanmıyorum. Bu deprem 12'nin üzerindedir. Çünkü taş üstünde taş kalmamış durumdadır" dedi.

"GÜNLÜK EN AZ İKİ BİN YOLCU TAŞIYORUZ"

Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Genellikle yolcularımız Antalya, Mersin, İstanbul civarına gidiyor. Burada ne ev var ne de yatabileceğimiz bir yer. Herkes mağdur bir durumda. Bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her saat başı araba çıkıyor. Şuanda yoğunluk var. Bazıları evleri ne durumda diye geri dönüyor. Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.

İşte kentten gelen o görüntüler;

Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az iki bin kişi ayrılıyor
Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az iki bin kişi ayrılıyor
Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az iki bin kişi ayrılıyor
Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az iki bin kişi ayrılıyor
Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az iki bin kişi ayrılıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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ANTAKYA'DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ÜSTÜNDEKİ 'GÜVERCİN EVİ' SON DEPREMLERLE DE YIKILMADI ANTAKYA'DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ÜSTÜNDEKİ 'GÜVERCİN EVİ' SON DEPREMLERLE DE YIKILMADI Depremin yerle bir ettiği Hatay'dan günlük en az 2 bin kişi ayrılıyor Depremin yerle bir ettiği Hatay'dan günlük en az 2 bin kişi ayrılıyor Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada

Kahramanmaraş, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az 2 bin kişi ayrılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan günde en az 2 bin kişi ayrılıyor - Son Dakika
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