Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 19
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22 - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Hava Durumu: Yağış Yok, Sıcaklık Normalsel - Son Dakika
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