Hava Durumu: Yağış Yok, Sıcaklık Normalsel

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22 - İSTANBUL