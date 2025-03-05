Hava Durumu: Yağış Yok, Sıcaklıklar Yükseliyor - Son Dakika
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Yerel

Hava Durumu: Yağış Yok, Sıcaklıklar Yükseliyor

Meteoroloji'ye göre yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek.

05.03.2025 09:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Az bulutlu ve açık 11

İzmir: Az bulutlu ve açık 18

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağış Yok, Sıcaklıklar Yükseliyor - Son Dakika

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