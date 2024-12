Hayat Kurtaran Kardeşler: Çetin Ailesi

Yerel

Gaziantep'te 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan Aslı ve Cuma Çetin adlı kardeşler, hayat kurtarmak için canla başla çalışıp saniyelerle yarışarak hasta ve yaralı vatandaşların yardımına koşuyor.

8 yıldır 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik sürücü olarak görev yapan 30 yaşındaki Cuma Çetin'in kardeşi 25 yaşındaki Aslı Çetin de ağabeyinin izinden giderek aynı mesleği seçip paramedik olarak çalışmaya başladı. Sağlık hizmetlerindeki özverili çalışmaları ve birbirlerine olan destekleriyle örnek olan ve büyük takdir toplayan kardeşler, başarılarıyla ve birbirlerine verdikleri destekle yalnızca sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını değil, aynı zamanda aile içindeki dayanışmanın da güzel bir örneğini gözler önüne seriyor. Ağabeyi Cuma Çetin'in yıllar içinde edindiği deneyim, kardeşi Aslı Çetin'in de mesleki yolculuğunda ona rehberlik etti, Aslı'nın enerjisi ve hevesi de bu dinamik bağı güçlendiriyor. Farklı ekiplerde yer alsalar da Çetin kardeşler, mesleklerinde büyük bir tutkuya sahip ve zor anlarda birbirlerine duydukları destekle işlerini daha etkili bir şekilde yapıyor. Çetin kardeşler, acil müdahale gerektiren olaylarda birbirlerine yardımcı olmanın ve profesyonel dayanışmanın önemini de azimleri ve çalışkanlıklarıyla gösteriyorlar. Hayat kurtarmak için adeta saniyelerle yarışan Çetin kardeşler, ekip arkadaşları ile birlikte görev yaptıkları istasyonda 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıların ardından dakikalar içerisinde vakaya ulaşıyorlar. Her gün çok sayıda kişinin hayatına dokunan Çetin kardeşler, acil vakaları en kısa sürede hastaneye yetiştirmek için adeta canla-başla çalışıyorlar. Her türlü hava şartında ve zorlu şartlarda vatandaşın yardımına koşan fedakar Çetin kardeşler, aile bağlarının gücünden aldıkları ilhamla, mesleklerine olan sevgilerini ve vatandaşa karşı olan sorumluluklarını birleştirerek çok sayıda hastanın hayatına dokunuyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan imkanlar sayesinde her türlü teçhizatla donatılan araçlarla göreve çıkan Çetin kardeşler, doğal afetlerden trafik kazalarına, kalp krizinden inmeye, zehirlenmelerden ani hastalık durumlarına kadar birçok alanda kritik rol oynuyor ve ilk müdahalelerini yaptıkları vakaları da güvenle hastanelere ulaştırmak için adeta saniyelerle yarışıyor.

Mesleklerine olan tutkuları ve birbirlerine olan destekleriyle örnek bir dayanışma modeli sergileyen Çetin kardeşler, birlikte çalışmanın ve yardımlaşmanın önemini de gözler önüne seriyorlar.

"Ağabeyim sayesinde bu mesleği seçtim"

Mesleğinin küçüklükten beri hayali olduğunu belirten Aslı Çetin, "Bu mesleği tercih etmem de ağabeyimin etkisi oldu. Ağabeyim 8 yıldır sağlık ekibi olarak görev yapıyor. Ağabeyim eve gelip hastalara nasıl müdahale ettiğini anlatıyordu. Bu mesleğin daha tatminkar olduğunu gördüm. Hastalara yardım etme duygusunun beni de mutlu edeceğini düşündüğüm için bende bu mesleği tercih ettim. Ağabeyim sayesinde çalıştım, kazandım ve bu mesleğe başladım" dedi.

"Hastalara ulaşmak için saniyelerle yarışıyoruz"

Mesleğini severek yaptığını söyleyen Aslı Çetin, "Hastalara ulaşmak için saniyelerle yarışıyoruz. Vaka çıkar çıkmaz direk hastalara gitmek zorundayız. Her insanın hayatı önemlidir. Her hastaya acil ulaşmaya çalışıyoruz. Bazen yollarda sıkıntı çıkabiliyor ama elimizden geldiği kadar ağabeyim de sürücü olduğu için kendimi daha güvende hissediyorum. Hastalara daha çabuk ulaşabildiğimizi düşünüyorum. Kalbi ve solunumu durmuş hastalara gidiyoruz. O hastalara müdahale ettiğimizde ve hayata geri döndüğünü görüyoruz. Etkin bir müdahale edince daha mutlu oluyoruz. Sonrasında bu hastaları yolda yürürken ya da başka bir vaka olarak gittiğimizde evet bu hastaya güzel bir şekilde müdahale etmiştim şu an bu hasta yaşıyor. Belki de müdahalemiz sonucu yaşıyor gibi duyguları hissedip kendimizi çok tatmin olmuş hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kız kardeşimle beraber bu mesleği yaptığım için çok mutluyum"

Paramedik sürücü olarak görev yapan Cuma Çetin, "İlk görev yerim Gaziantep'in Nurdağı ilçesiydi. Depremden 3 ay sonrasına kadar 7 yıl boyunca Nurdağı ilçesinde çalıştım. Depremden 4 ay sonra kadar sonra Nurdağı'nda hayat normalleşmeye başladıktan sonra merkeze geldim. 1 yıldır merkezde çalışıyorum. Kardeşimle birlikte çalışıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Kutsal bir meslekte birlikte çalışıyoruz. İnsan hayatına dokunuyoruz. Saniyelerle yarışarak insanların hayatlarına müdahale ediyoruz. Bu kadar kutsal ve güzel bir mesleği kardeşimle birlikte icra etmek gerçekten beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Mesleğimiz çok kutsal"

İşini çok severek yaptığını belirten Çetin, "8 yıldır bu meslekteyim ve son 3 yıldır sürücülük yapıyorum. Gaziantep'in yolları maalesef dar ve ambulansla vakaya ulaşmakta bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Fermuar sisteminin kullanılması aslında çok etkin bir yöntem ama maalesef Gaziantep'in her yolu bu fermuar sistemini kaldırabilecek kapasitede değil. Ama ben şunu gördüm; insanlar tepe lambasını ve siren sesini duyduğunda aracını kaldırıma çıkarma pahasına da olsa bize yol vermeye çalışıyorlar. Biz de vakayı hızlı ve etkin bir şekilde hastaneye ulaştırmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor risk alıyoruz. Yeri geliyor kaza atlatıyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız kazalar yapıyor. Ama bunların hiçbirisi ölmek üzere olan bir hastanın tekrar hayata döndürülmesi kadar kıymetli değil" diye konuştu. - GAZİANTEP