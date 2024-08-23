Hayatını kaybeden genç teknisyen ebediyete uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden genç teknisyen ebediyete uğurlandı

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Eskişehir'de yaşanan kazada hayatını kaybeden genç teknisyen Enes Duman, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözyaşları içinde defnedildi.

23.08.2024 16:56
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Hayatını kaybeden genç teknisyen ebediyete uğurlandı

BİLECİK - Eskişehir'de dün yaşanan kazada, konvansiyonel elektrikli trenin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç teknisyen, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözyaşları içinde ebediyeti uğurlandı.

Bozüyük Konvansiyonel Katener Hattı'nda görevli olarak çalışan Enes Duman'a, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan tren istasyonunda, şefinin talimatı ile test sürüşü esnasında girilmesi yasak olan alanda bulunan ağaçları keserken tren çarptı. Konvansiyonel elektrikli trenin çarptığı genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Teknisyen Enes Duman'ın cenazesi memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesine getirildi ve Yenidoğan Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeşilçukurca Köyü'nde defnedildi. Cenazeye, Enes Duman'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden genç teknisyen ebediyete uğurlandı
Kaynak: İHA

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