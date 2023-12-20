Bursa Uludağ Üniversitesi\'nde Asım Kocabıyık anma programı düzenlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Gemlik Asım Kocabıyık MYO ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan ve geleneksel hale getirilen programla, Bursa'nın hayırsever iş adamlarından merhum Asım Kocabıyık anılıyor.

Çeşitli etkinlik ve organizasyonların bulunduğu, toplam 3 gün sürecek etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Garnizon Komutanı Albay Ersan Tahir Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, Asım Kocabıyık MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık, kent protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, hayırsever iş adamı merhum Asım Kocabıyık için düzenlenen törende bulunmaktan ötürü büyük bir onur duyduğunu vurguladı. Merhumun ilçeye ve Bursa'ya büyük katkıları olduğunu aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Ancak Sayın Asım Kocabıyık'ın eğitimi katkıları çok daha fazla oldu. Kendisi hayır ile anılmayı hak eden son derece saygıdeğer bir insandı. Öğrencilerimiz de her yıl düzenledikleri anma töreni ile çok değerli bir işe imza atıyor. Programda katkısı bulunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Asım Bey'in Türkiye geneli için yaptıkları bir yana, kampüsümüz ve buradaki eğitim ortamı adına yaptıkları her şeyin üstünde bir saygıyı hak ediyor. Üniversitemizin, Fakültemizin ve Meslek Yüksekokulumuzun bugünlere gelmesinde değerli katkıları bulunuyor. Devlet üniversitesi olarak sahip olduğumuz bütçe ile altyapı yatırımlarını ilerletmemiz çok zor. Bu noktada da hayırsever iş insanları devreye giriyor. Rahmetli Asım Kocabıyık, neredeyse bir kampüsü inşa edecek şekilde bizlere katkı sağlamıştır. Borusan Vakfı ve Asım Kocabıyık toplum için rol model projelere imza atmışlardır. Rahmet ve saygıyla yad ediyoruz" diye konuştu.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ise iyiliğin bulaşıcı olduğuna işaret ederek, "İşte bu bulaşıcılığın en iyi anlamda kullanılabileceği yer tam da burasıdır. Kıymetli büyüğümüz Asım Kocabıyık beyefendi sadece ekonomik anlamda alanında en iyiler arasında yer almakla kalmamış, eğitime destek vererek topluma da en güzel örneklerden birisi olmayı başarmıştır. Eğitime yaptığı yatırımlar Gemlik için değil şehrimiz, üniversitemiz ve öğrencilerimiz için ufuk açıcı olmuştur. Bugün gençlerin gözüne baktığımızda yapılan iyiliğin karşılık bulduğunu ve son derece faydalı bir gelişmeye ön ayak olduğunu görüyoruz. Bu salondan nice Asım Kocabıyık'lar çıksın, ülkemizin ve insanlığın hizmetinde olsunlar. Kendisini rahmetle anıyoruz. Güzel hizmetlerin artarak devam etmesini diliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Eserleri geleceğe ışık tutmaya devam ediyor"

Programda konuşan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, merhum Asım Kocabıyık'ın eğitime verdiği öneme atıfta bulundu. Kocabıyık'ın eğitimin önemini daha iş hayatının başlarında kavradığına vurgu yapan Dekan Prof. Dr. Halit Aker, "Bu konuda kalıcı eserler ortaya koymayı kendisi için bir görev ve borç bilmiştir. Kültürümüzün en önemli unsurlarından birisi de vakıf kültürüdür. Geçmişten günümüze çok sayıda vakıf son derece kıymetli işlere imza atmıştır. Merhum Kocabıyık da kurmuş olduğu Borusan Kocabıyık Vakfı ile eğitim ve sanat alanında gençleri geleceğe taşımaya, ülkemize ışık tutmaya devam etmektedir. Vakfın, Üniversitemiz açısından en önemli hizmetlerinden birisi de Gemlik Belediyesi ile birlikte inşa ettirdikleri öğrenci yaşam merkezidir. En kısa süre içinde tamamlanarak üniversitemize teslim edilecek merkezdeki alanlar öğrencilerimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu boşluğu dolduracaktır. Etkinliklerin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyor, merhum Asım Kocabıyık'a Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"Kampüs ortamının mimarı Asım Kocabıyık'tır"

Asım Kocabıyık MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık da 3 gün sürecek etkinliklerin öğrenci ve akademisyenlerin büyük destekleri ile hazırlandığına işaret etti. Kampüs içerisinde toplam 296 bin metrekare alanın bulunduğu ve bu alanın üniversiteye tahsis edildiğini açıklayan Müdür Prof. Dr. Yahya Işık, "Bu arazi 2002 yılında özelleştirme çerçevesinde üniversitemize tahsis edildi. 2004 yılından itibaren Borusan Eğitim Kültür Vakfı'nın destekleriyle burada görmüş olduğunuz fiziki donatıların tamamı yapılmıştır. Bugün bitmek üzere olan Öğrenci Yaşam Merkezi de yine Borusan Eğitim Kültür Vakfı ve Gemlik Belediyesi'nin katkılarıyla yapılmaktadır. Kampüsümüzde bin 320 yüksekokul, bin 100 civarında fakülte öğrencisi eğitim görmektedir. KYK Yurdumuzda 580 öğrencimiz barınmaktadır. Ayrıca 9 bin metrekarelik bir alanın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisi yapıldı. Önümüzdeki yıl 580 yeni öğrenci için yurt yapılacak. Bununla birlikte gençlerin barınma sorununu neredeyse çözmüş olacağız. Huzur içinde eğitimlerin sürdürüldüğü bir kampüsten söz ediyoruz. Bunun öncüsü de rahmetli Asım Kocabıyık Beyefendidir. Kurmuş olduğu Vakfın desteğini de arkamızda hissetmeye devam ediyoruz. Merhumu her zaman rahmet ve saygı ile anıyoruz" diye konuştu.

Borusan Holding Gemlik Kampüs Koordinatörü Serdar Özkaleli de Asım Kocabıyık'ı anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Emekli akademisyenlerden Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu ise merhum Kocabıyık ile olan hatıralarını ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Program, oturum ve etkinliklerle devam etti. - BURSA