Bursa'da ismini vermeyen bir iş insanı, mahallenin bakkaldaki 7 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi - Son Dakika
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Bursa'da ismini vermeyen bir iş insanı, mahallenin bakkaldaki 7 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi

28.11.2022 15:02
Bursa'da ismini vermeyen bir iş insanı, mahallenin bakkaldaki 7 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir mahalle bakkalına gelen ve ismi açıklanmayan bir iş insanı, bakkaldaki veresiye defterinde bulunan ve yaklaşık 7 bin TL tutarındaki tüm borçları ödeyerek büyük bir iyiliğe imza attı. Borçlarını ödemek için bakkala giden mahalleliler, "bu bakkalın veresiye defteri ödenmiştir" notunu görünce büyük mutluluk yaşadı.

Orhangazi'de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği ismi açıklanmayan bir hayırsever vatandaş yeniden hatırlattı. Orhangazi'de Arapzade Mahallesinde faaliyet gösteren Şentürk Market'e gelen ismi açıklanmayan bir iş insanı dükkandaki veresiye defterinde bulunan ve yaklaşık 7 bin TL tutarındaki tüm borçları ödeyerek borçlarını kapattı.

Bakkala borç ödemeye giren mahalleli, camda asılı notla birlikte büyük sevinç yaşadı

"BORCU ÖDEDİ VE GİTTİ"

Mahalle sakinlerinden Ali Kaplan, ismini veremeyeceği bir hayırsever iş insanının kendisinden böyle bir bakkal olup olmadığını sorduğunu ve kendisinin de mahallesindeki bir bakkalda bulunan veresiye defterini tavsiye ettiğini belirterek, "Kendisi dükkana gelip 7 bin TL tutarındaki borcu ödedi ve gitti" dedi.

Bakkala borç ödemeye giren mahalleli, camda asılı notla birlikte büyük sevinç yaşadı

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İşyeri sahibi Orhan Şentürk ise iş insanının dükkana gelip veresiye defterini istediğini ve defterdeki borçları ödemek istediğini belirttiğini söyleyerek, "Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir hayırda bulunduğu için, Allah ondan razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Melis Sude: İyilik böyle yapılır Öyle herkese göstere göstere, ilan ede ede reklam yapa yapa İyilik yapılmaz Adamı tebrik ediyorum, gerçekten adammış???????? Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Orhangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da ismini vermeyen bir iş insanı, mahallenin bakkaldaki 7 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ismini vermeyen bir iş insanı, mahallenin bakkaldaki 7 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi - Son Dakika
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