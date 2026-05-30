Hekimhan'da Depremzedelerin Ev Bekleyişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hekimhan'da Depremzedelerin Ev Bekleyişi

30.05.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki depremzedeler, yarım kalan 47 köy evinin bir an önce tamamlanmasını istiyor.

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hekimhan'ın Başkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan 47 köy evinin aradan geçen zamana rağmen tamamlanmamasına tepki gösteren depremzedeler, çadırlarda ve konteynerlerde yaşadıklarını belirterek, evlerinin bir an önce teslim edilmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Hekimhan ilçesine bağlı Başkavak Mahallesi'nde depremzedelerin bekleyişi sürüyor. Depremlerin ardından 2024 yılında yapımına başlanan ve 288 günde bitirileceği belirtilen 47 köy evi, aradan geçen zamana rağmen tamamlanmadı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre konutlardan 36'sı tamamlanmadan bırakılırken, kalan evlerde ise herhangi bir çalışma yapılmadı. Evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar, çadırlarda ve konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"AMELİYATTAN SONRA NEREYE GİDECEĞİM?"

Mahalle sakinlerinden Necmiye Takmaz, yaşadığı belirsizliğin kendilerini çaresiz bıraktığını söyledi. Bir ay sonra ameliyat olacağını belirten Takmaz, "Burada yaşıyoruz. Evimiz yıkıldı. Burada hak sahipliğim yok, Malatya'da var ama orada tamamlanmadı. Bir ay sonra ameliyata gideceğim, geri geldiğimde ben burada nasıl yaşayacağım" dedi.

Mercan Takmaz ise çocuklarının yanında kalmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Konutlarımız yapılmadı. Burada çocuğumun yanında kalıyorum. Evimin yapılmasını istiyorum. Burada çocuklarıma yük oluyorum. Evimi yapsınlar, içine soksunlar, yuvamda öleyim" diye konuştu.

"YAZIN SICAK, KIŞIN DONDURUCU SOĞUK"

Mahalle sakinleri, çadır ve konteynerlerde geçen yılların kendileri için oldukça zor olduğunu dile getirdi. Bir vatandaş, "Yazın sıcakta, kışın soğukta burada durulmuyor. Yazın ağaç diplerinde yatıyoruz. Dizlerimiz romatizma oldu. Çadırın içerisinde ne kadar odun yakarsan yak kış aylarında fayda etmiyor" ifadelerini kullandı.

Ali Hikmet Takmaz ise deprem sonrası konteyner dahi alamadıklarını belirterek, "Depremden sonra gelip evleri yıktılar, konteyner de alamadık. Mecbur kendimize çadırdan böyle bir yer yaptık. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden bir an evvel evlerimizi teslim etmelerini istiyoruz" dedi.

Yarım kalan konutların önünde konuşan Fenali Takmaz, tamamlanmayan evlerin ve inşaat malzemelerinin kaderine terk edildiğini savundu. Takmaz, "Bu devletin bir serveti. İlgilenen, soran yoktur. Depremden sonra konteynırda kalıyoruz. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan duramıyoruz. Devlet bize bir an önce el uzatsın" şeklinde konuştu.

"YAPILAN EVLERDE DE SORUNLAR VAR"

Mahalle sakinleri, tamamlanmayan konutların yanı sıra yapılan bölümlerde de ciddi eksiklikler bulunduğunu öne sürdü. Senanur Takmaz, "Parkeler çizikler içerisinde, yağmur suları akıyor. Çadırda yaşıyoruz ve çadırda yaşamak zor. Büyüklerimize sesleniyoruz, gelip bizi görsünler ve bir an evvel evlerimize bizi soksunlar" dedi.

Deniz Takmaz ise "Halimizi görüyorsunuz. Konteynerlarda yaşamak zor. Bir an önce evlerimizi yapıp bizlere teslim etsinler. Yapılan evlerde hep akıyor, parkeler kalkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kalp hastası olduğunu belirten Satı Ercan da "Soğuklardan bizi kurtarsınlar. Yıllardır perişanız. Vicdanları varsa gelsinler. Yaptıkları evlerde hep akıyor. Bıktık usandık artık" diye konuştu.

"İŞÇİLİK SIFIR, BEKLEYİŞ SÜRÜYOR"

Ali Ekber Takmaz ise konutlardaki işçiliğe tepki göstererek, "Evlerimizin halini gördünüz. Burada yapılan işçilikler sıfır. İşin bitimi 288 gün olarak belirlendi. Biz hala çadırlarda ve konteynerlerde kalıyoruz. Bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, yarım bırakılan konutların ve dışarıda bekletilen inşaat malzemelerinin her geçen gün yıprandığını belirterek, çalışmaların yeniden başlatılmasını ve evlerin bir an önce teslim edilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hekimhan'da Depremzedelerin Ev Bekleyişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Batman’da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
CHP’de 2 ayrı bayramlaşma Kalabalık her geçen saniye artıyor
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor
10:49
Türkan Biçer’in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:42:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Hekimhan'da Depremzedelerin Ev Bekleyişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.