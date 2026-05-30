Hekimhan'da Depremzedelerin Ev Bekleyişi

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hekimhan'ın Başkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan 47 köy evinin aradan geçen zamana rağmen tamamlanmamasına tepki gösteren depremzedeler, çadırlarda ve konteynerlerde yaşadıklarını belirterek, evlerinin bir an önce teslim edilmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Hekimhan ilçesine bağlı Başkavak Mahallesi'nde depremzedelerin bekleyişi sürüyor. Depremlerin ardından 2024 yılında yapımına başlanan ve 288 günde bitirileceği belirtilen 47 köy evi, aradan geçen zamana rağmen tamamlanmadı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre konutlardan 36'sı tamamlanmadan bırakılırken, kalan evlerde ise herhangi bir çalışma yapılmadı. Evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar, çadırlarda ve konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"AMELİYATTAN SONRA NEREYE GİDECEĞİM?"

Mahalle sakinlerinden Necmiye Takmaz, yaşadığı belirsizliğin kendilerini çaresiz bıraktığını söyledi. Bir ay sonra ameliyat olacağını belirten Takmaz, "Burada yaşıyoruz. Evimiz yıkıldı. Burada hak sahipliğim yok, Malatya'da var ama orada tamamlanmadı. Bir ay sonra ameliyata gideceğim, geri geldiğimde ben burada nasıl yaşayacağım" dedi.

Mercan Takmaz ise çocuklarının yanında kalmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Konutlarımız yapılmadı. Burada çocuğumun yanında kalıyorum. Evimin yapılmasını istiyorum. Burada çocuklarıma yük oluyorum. Evimi yapsınlar, içine soksunlar, yuvamda öleyim" diye konuştu.

"YAZIN SICAK, KIŞIN DONDURUCU SOĞUK"

Mahalle sakinleri, çadır ve konteynerlerde geçen yılların kendileri için oldukça zor olduğunu dile getirdi. Bir vatandaş, "Yazın sıcakta, kışın soğukta burada durulmuyor. Yazın ağaç diplerinde yatıyoruz. Dizlerimiz romatizma oldu. Çadırın içerisinde ne kadar odun yakarsan yak kış aylarında fayda etmiyor" ifadelerini kullandı.

Ali Hikmet Takmaz ise deprem sonrası konteyner dahi alamadıklarını belirterek, "Depremden sonra gelip evleri yıktılar, konteyner de alamadık. Mecbur kendimize çadırdan böyle bir yer yaptık. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Büyüklerimizden bir an evvel evlerimizi teslim etmelerini istiyoruz" dedi.

Yarım kalan konutların önünde konuşan Fenali Takmaz, tamamlanmayan evlerin ve inşaat malzemelerinin kaderine terk edildiğini savundu. Takmaz, "Bu devletin bir serveti. İlgilenen, soran yoktur. Depremden sonra konteynırda kalıyoruz. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan duramıyoruz. Devlet bize bir an önce el uzatsın" şeklinde konuştu.

"YAPILAN EVLERDE DE SORUNLAR VAR"

Mahalle sakinleri, tamamlanmayan konutların yanı sıra yapılan bölümlerde de ciddi eksiklikler bulunduğunu öne sürdü. Senanur Takmaz, "Parkeler çizikler içerisinde, yağmur suları akıyor. Çadırda yaşıyoruz ve çadırda yaşamak zor. Büyüklerimize sesleniyoruz, gelip bizi görsünler ve bir an evvel evlerimize bizi soksunlar" dedi.

Deniz Takmaz ise "Halimizi görüyorsunuz. Konteynerlarda yaşamak zor. Bir an önce evlerimizi yapıp bizlere teslim etsinler. Yapılan evlerde hep akıyor, parkeler kalkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kalp hastası olduğunu belirten Satı Ercan da "Soğuklardan bizi kurtarsınlar. Yıllardır perişanız. Vicdanları varsa gelsinler. Yaptıkları evlerde hep akıyor. Bıktık usandık artık" diye konuştu.

"İŞÇİLİK SIFIR, BEKLEYİŞ SÜRÜYOR"

Ali Ekber Takmaz ise konutlardaki işçiliğe tepki göstererek, "Evlerimizin halini gördünüz. Burada yapılan işçilikler sıfır. İşin bitimi 288 gün olarak belirlendi. Biz hala çadırlarda ve konteynerlerde kalıyoruz. Bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri, yarım bırakılan konutların ve dışarıda bekletilen inşaat malzemelerinin her geçen gün yıprandığını belirterek, çalışmaların yeniden başlatılmasını ve evlerin bir an önce teslim edilmesini talep etti.