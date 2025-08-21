Hızar'dan Enginyurt'a Suç Duyurusu - Son Dakika
Hızar'dan Enginyurt'a Suç Duyurusu

21.08.2025 14:53
Ali Hızar, Cemal Enginyurt'un hakaret içeren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Başkanı Ali Hızar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Hızar, gerekçe olarak da 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' iddialarında bulundu. Hızar'ın suç duyurusunda ise, "Müvekkil Ali Hızar, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Kayserililer Federasyonu Avrupa Başkanı olarak her izin döneminde ülkemize gelen, başta Avrupa da yaşayan Kayserili hemşehrileri olmak üzere tüm Gurbetçi ve Ülkemiz Vatandaşlarına kendini adayan, maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen bir şahsiyettir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve şüpheli Cemal Enginyurt tarafından toplumun belli bir kesimine yönelik olarak onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ve hakaret içerikli ifadeleri dile getirilen, gerçekleştirilen durum karşısında başta tüm gurbetçi vatandaşlarımız olmak üzere müvekkil Ali Hızar, derin üzüntüyle karşı karşıya kalmıştır. Şüpheli TBMM milletvekili Cemal Enginyurt tarafından, 01/08/2025 tarihinde adresi tarafımızca tespit olunamayan bir meydan da ulusal tv kanallarının da yayın esnasında olduğu sırada eline mikrofon almak suretiyle konuşma yaptığı esnada Gurbette Yaşayan Türk Vatandaşlarına karşın, belli bir toplumsal kesime yönelik olarak onur, şeref ve saygınlığını rencide eden, hakaret içerikli ifadeler kullanılmıştır. Şüpheli, konuşması sırasında " Almanya dan gelen bi tane tip var, ulan zirzop, lan" şeklinde doğrudan Almanya'dan gelen gurbetçileri hedef alarak hakaret içerikli sözler sarf etmiştir. Bu ifadeler, TCK m.125 ve devamında ki maddeler uyarınca hakaret suçu ile birlikte toplumun belirli bir kesimini, bölgesel kökeni sebebiyle hedef gösteren ve diğer kesime karşı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeler olması nedeniyle, açıkça TCK m.216 kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturmaktadır. Şöyle ki ; Avrupa'da yaşayan yaklaşık 7,2 milyon Türk kökenli vatandaşımız, Türkiye'ye her yıl 80 milyar Euroya yakın ekonomik katkı sağlamaktadır. Bu katkı sadece döviz girdisiyle sınırlı değil; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde gücünü de temsil etmektedir. Bu nedenle, yurtdışındaki Türk toplumuna yönelik her söz, sadece bireyleri değil, aynı zamanda Türkiye'nin dış temsil gücünü etkileyen boyutlar taşımaktadır. Toplumsal birlikteliği hedefleyen bir siyaset anlayışının, toplumun herhangi bir kesimini aşağılaması ya da küçümsemesi kabul edilemez. Yurtdışında ki Türkler sadece tatilci değil; aynı zamanda ekonomik ortak, kültürel temsilci ve vatan sevdalısı bireylerdir. Onlara "zirzop" demek; bu emeğe, bu bağlılığa, bu aidiyete hakarettir. Şüphelinin sözleri, haber kanallarında ve sosyal medya platformlarından duyulmuş ve ayrıca 01/08/2025 tarihli video kaydı/ sosyal medya ekran görüntüsü ile kayıt altına alınmıştır. ( EK-1 ) Yukarıda izah olunan nedenlerle ; şüpheli milletvekili olduğundan Anayasa m.83 gereğince yasama dokunulmazlığına sahiptir. Ancak bu şikayet ile birlikte fezleke düzenlenerek TBMM Başkanlığı'na gönderilmesini ve dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Cemal Enginyurt, Milletvekili, İstanbul, kayseri, Sözler, Son Dakika

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
