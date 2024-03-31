Hocalı Katliamı'nda kaybolan 7 kişi için 32 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi

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Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nda kaybolan ve şehrin işgalden kurtarılmasının ardından kalıntıları bulunan 7 kişi için 32 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi.

Azerbaycan'da Ermenistan güçleri tarafından 1. Karabağ Savaşı'nda katledilen Azerbaycanlıların izleri teker teker ortaya çıkarılıyor. Hocalı şehrinin merkezindeki restorasyon ve inşaat çalışmaları çerçevesinde yürütülen kazı çalışmalarında en az 18 kişiye ait kemik parçaları bulundu. İnsana ait kalıntıların ortaya çıkmasının ardından Başsavcılık, Sağlık Bakanlığı, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu tarafından olay yeri incelemesi başlatıldı. İnceleme sonucunda, kimliği belli olan kişilerin Naib Aliyev, Sürayye Aliyeva, Siyavuş Selimov, Tamilla Selimova, Ali Cavadov, İsmayıl İsmayılov ve Şiraslan Necefov olduğu belirlendi. Kimlikleri belli olan 7 kişinin kalıntıları 32 yılın ardından Hocalı'daki şehitlikte düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

"En azından nerede defnedildiklerini biliyorum"

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden Sürayye Aliyeva'nın kızı Mahire Nesirova, "32 yıl sonra annemin ve babamın kalıntılarının bulunduğu haberini verdiler. Akıbetlerinin ne olduğuyla ilgili her zaman düşünerek ağlıyordum. Şimdi ise en azından nerede defnedildiklerini biliyorum. En azından istediğimde kabirlerini gelip ziyaret edebileceğim" dedi.

Babasının akıbetinin 32 yıl sonra belli olduğunu ve bunun için şükrettiğini aktaran İsmayıl İsmayılov'un kızı Günel İsmayılova, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. En azından gözümüz yolda olmayacak" diye konuştu.

"Bugünleri şehitlerimize, gazilerimize, askerlerimize borçluyuz"

İsmayılov'un diğer kızı Yegane İsmayılova ise "Bugünleri gördüğümüz için şehitlerimize, gazilerimize, askerlerimize borçluyuz. Bugün babamın kemiklerine kavuşsam bile en azından ziyaret edebileceğim bir mezarı var. Bunun için onlara çok teşekkür ediyorum. Önce şehitlerimize teşekkür ediyorum. Onlar cennetteler ve onların sayesinde bizler hayattayız, varız ve bizler için hayatlarını kurban verdiler. Allah onlara rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımıza da uzun ömür versin. Bugün Karabağ'daysak, vatanımızdaysak, babamıza kavuştuysak bütün bunlar onların sayesindedir" ifadelerini kullandı.

"Birlikte savaştı, birlikte şehit oldu"

Babası Ali Cavadov'un yerinin belli olmasını 32 yıl boyunca beklediklerini belirten Nazim Cavadov, "Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık versin. Baş Komutanımıza sağlık versin. Onlar sayesinde bu anları yaşıyoruz. Babam, dayımla birlikte savaşa katılmıştı. Her ikisi birlikte savaştı, birlikte şehit oldu ve birlikte de bulundu" diye konuştu.

Kalıntıları bulunan diğer kişilerin ise kimliklerinin belirlenmesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. - HOCALI