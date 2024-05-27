Hopa Belediyesi Sokak Köpeklerini Kısırlaştırmaya Başladı

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UĞUR İSTANBULLU/ARTVİN

(ARTVİN)- Hopa Belediyesi 'Güvenli Sokaklar, Sağlıklı Hayvanlar' için ilçedeki sokak köpeklerini kısırlaştırma işlemlerine Cankurtaran'da bulunan belediye barınağında başlandı. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan "Sokak hayvanlarını kısırlaştırmaya başladık. Öldürmenin değil yaşatmanın örneğini gösteriyoruz" dedi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak üzere kısırlaştırma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Gönüllülerle birlikte çalışma yaptıklarını ifade eden Cihan şöyle konuştu:

"Cankurtaran'da Hopa Belediyesi'nin barınağında sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak üzere burada bugünden itibaren kısırlaştırma çalışmasına başladık. Önce erkek hayvanları sonrasında da dişi hayvanları kısırlaştıracağız. Bugünden itibaren her gün gönüllü veterinerlerimizle beraber ve kısırlaştırma çalışmasına başlamış durumdayız. Burada gönüllülerimiz var, veterinerimiz var, çalışan arkadaşlarımız var. Hep birlikte buranın koşulları da daha iyi hale getirerek Hopa'daki bütün sokak hayvanlarını, sokak köpeklerini kısırlaştırmaya başladık. Bu, bu sürecin ilk adımı sonrasında beslenme yerlerine ilişkin, hayvan sağlığına ilişkin ya da sokakta oluşan sorunlara ilişkin çalışmalarımızı da aynı şekilde devam ettireceğiz. Bir taraftan burada aşılama yapıyoruz, bir taraftan bütün aldığımız sokak hayvanlarını çipliyoruz. Yani şu anda Hopa'daki kısırlaştırma yaptığımız bütün sokak hayvanlarının kulağında bir küpe göreceksiniz. Aynı zamanda görülmeyen kısımlarında deri altında da çip var. Bu çip sayesinde onların kimlikleri hakkında yapılan işlemler hakkında bilgiyi kolayca alabiliyoruz. Fotoğraflarını çekiyoruz, listeliyoruz. Dolayısıyla Hopa'daki bütün sokak hayvanlarıyla ilgileneceğiz. Bütün Hopalılar destek olacak, bizimle beraber çalışma yönetecek olanlara çağrımızdır hep beraber bu sokak hayvanları sorununu birlikte aşmak istiyoruz"

"Öldürmek için değil yaşatmak için buradayım"

Veteriner Hekim Ayşe Ebiş yapılan kısırlaştırma çalışmalarında yer aldığı için mutluluk duyduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Burada öldürmek için değil yaşatmak için bulunuyorum diğer veteriner arkadaşlarımla birlikte. Şuan operasyon yaptıkları için ben konuşuyorum. Amacımız her zaman hayvanları yaşatmak yönünde olmak ve belediye başkanımızın bize desteği paha biçilemez. Amaca hizmet eden bir organizasyon içinde bulunduğum için çok mutluyum."

"Çıkan bu yasayı doğru bulmuyoruz ve bunun alternatifi var"

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan 'sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili kanun teklifi hazırlığını da değerlendirdi. Hayvanların uyutulmasını doğru bulmadığını belirten Cihan açıklamasında şöyle konuştu:

"Bir yasa tasarısı var sokak hayvanlarının barınaklarda 30 gün süre boyunca tutulması ve sahiplendirilmeye çalışılması sahiplenilmezse eğer uyutulması yani diğer anlamıyla öldürülmesi yönünde bir yasa tasarısı geçirilmeye çalışılıyor. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunun alternatifleri var. Biraz ilgilenerek gönüllülerle, hayvan severlerle iş birliği yapılarak sokak hayvanlarıyla mücadele edilebilir. Dolayısıyla biz bunun örneğini aslında burada gösteriyoruz. Sayıyı kontrol altına almak çok kolay. Zaten aşıyla ilgili kısırlaştırma ile ilgili burada harcadığımız bütçenin büyük oranını gönüllüler bir kampanya yaptılar ve topladılar. Gönüllü veterinerimiz yine aynı şekilde sadece masrafların ödemelerini alıyorlar. Onun dışında gönüllü olarak çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla bu bir maliyet meselesi değil. Bu bir bütçe meselesi değil. Sadece bunu yapmak bir yol haritası belirlemek ve gönüllülerle, uzmanlarla beraber çalışmak. Dolayısıyla 1910 yılında da benzer bir köpeklerin toplanması ve öldürülmesi süreci de yürüyüş İstanbul'da bundan da haberdarız ama gelin görün ki bir sonuç, bir çözüm üretmemiş. Dolayısıyla yine aynı şey yapılsa bile yine bir sonuç olmayacaktır bunun en önemli çözümü gerekli kurumlar ile gerekli işbirliklerini sağlayarak bu sorunu devamlı bir şekilde takip etmek. Bu konuda çalışma yapmak biraz vatandaşların eğitilmesi, biraz kurumların görevlerini yerine getirmesi zaten gönüllerin desteğiyle bu sorunu çözmek devamlı kontrol altında tutmak bu sorunun çözümü için bence en önemli yoldur. Biz de bunu Hopa çevresinde yapmaya çalışıyoruz. Hopa bölgesinde yapmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda da sayılarını kontrol altına alarak sokak hayvanlarının sokakta yaşanan bu huzursuzluğu yaklaşık 6 ay içerisinde çözmüş olacağımızı düşünüyoruz."

"Bu bizim çocuklarımızın hayatı"

Hopalı Hayvan sever Diş hekimi Alev Aktürk çalışmayı yapan ekiplerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İyilikte bulaşıcı ve insanlar gerçekten iyi bir şey yapıldığı zaman ucundan tutuyorlar. Sadece bu bilginin halka inmesi gerekiyor, böyle bir sıkıntı var memlekette. Bir yereli siyaseten cezalandırmaya kalkmak kendi hayatımızı cezalandırmak olur. O yüzden herkesi Hopalı olmaya davet ediyorum ve iyi bir şeyler yapmaya niyetli bir insan var, ekip var yalnız bırakmayalım bu bizim çocuklarımızın hayatı."

Veteriner Hekim Ata Bersbay ise sokaktaki tüm köpekleri kısırlaştıracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Hopa belediyesinin davetiyle birlikte Hopa'da bulunan dört özel veteriner kliniği olarak burada bulunuyoruz. Kısırlaştırma işlemleri için gerekli şartları Hopa belediyesi sağlayacağını söylediği için bu gün burada toplandık. Bizde bu davete icap ettik ve Hopa'da öncelikle erkek hayvanlar kısırlaştırılıyor ve ilerleyen günlerde de dişi hayvanlarla birlikte tüm hayvanlarımızı kısırlaştıracağız."