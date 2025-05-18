Hopa'da Beton Santrali Projesine Köylülerden Sert Tepki

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı Köyü'nde yapılması planlanan beton santrali köylülerin tepkisine neden oldu. Bilgilendirme toplantısında "izin alınmadan işe başlandı" diyen köylüler, projeye karşı olduklarını belirterek çalışmaların durdurulmasını istedi. Yüklenici firma sahibi ve Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ise "Halk istemezse yapmayız" dedi.

Artvin Hopa'ya bağlı Esenkıyı Köyü'nde yapılması planlanan beton santrali ile ilgili, köy halkı ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla Esenkıyı Çay Bahçesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Arhavi Belediye Başkanı ve aynı zamanda yüklenici firma sahibi Turgay Ataselim, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Artvin İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıda, köy halkı projeye karşı çıktı ve firmanın makinelerini köyden çekmesini istedi.

Toplantıda söz alan yüklenici firma sahibi Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, projeyle ilgili eleştirileri abartılı bulduğunu ifade ederek, "Ben buraya gerçekleri anlatmaya geldim. Burada köylü istemezse, beton santralinin yapılmasından vazgeçerim, bunu daha önce de söyledim. Kıyıya yapılacak beton santralinin, sanki nükleer santral kuruluyormuş gibi abartılması gerçekten çok üzücü. Devletten gerekli izinleri almama rağmen, halk istemediği sürece bu işi yapmam. Buranın çevreye hiçbir zararı yok. evet burada trafik yoğunluğu olacak, bu konuda farklı bir şey diyemem. Burası bir aile şirketi; işlerimiz Hopa'da da, Fındıklı'da da devam ediyor" diye konuştu.

"İzin alınmadan işe başlandı"

Esenkıyılı Sedat Albayrak, çalışmaların halkla görüşülmeden başlatıldığını ve hukuki ihlaller olduğunu ileri sürerek, şöyle dedi:

"Ben bu köyün insanıyım. Bu iş bu noktaya gelmeden, beton santralini kiraya veren arkadaşla iletişime geçtik. Arkadaş dedi ki 'Cumartesi günü halkla toplantı yapalım, şirket sahipleri de gelsin konuşsun.' Biz de 'Eyvallah' dedik ama 'Önce makineleri durdurun, sonra toplantı yapalım' dedik. Defalarca söylememize rağmen, jandarma gelene kadar makineleri durdurmadılar. Dün jandarmayı getiren benim, makineleri durduran da benim. Buradan imza topladık, Kaymakam Bey'e gittik, konuştuk ama Kaymakam'ın en ufak bir yardımı bile olmadı. Arsaya yapılan yolun İl Özel İdaresine mi, yoksa Karayollarına mı ait olduğunu öğrenmek istedik. Orada Karayollarına ait olduğunu öğrendik ve hemen Karayollarını devreye soktuk. Hiç izin alınmadığını öğrendik. Başta işe başlamanız bile yasa dışı. Kaymakamlıkta güzergaha baktık. Neticede yolun Karayollarına ait olduğu tespit edildi. Kaymakamlık bunu size sorması gerekirken yapmadı ama biz araştırdık ve Karayolları gelip, jandarma eşliğinde çalışmaları durdurdu."

Saltuk Deniz: "Makineleri çekin, halktan özür dileyin"

Esenkıyılı olan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Gelmişsiniz, burada halka sormadan bir iş yapmışsınız. Yapacağınız tek şey var: Bugünden itibaren makineleri çekiyorsunuz, Esenkıyı halkından özür diliyorsunuz ve bu işi burada bitiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Köy sakini Ayşe Koçal ise "Tır parkından dolayı zaten rahat edemiyoruz. Nefes aldığımız tek yer burası. Siz neden kendi bölgenize yapmıyorsunuz? Arhavi'ye yapın bakalım, halkınız kabul edecek mi?" diye konuştu.

"Hopa'nın beton santraline değil, yaşam alanına ihtiyacı var"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir de beton santralinin doğaya zarar vereceğini savunarak, "Hopa'nın her yerinde yeşile sahip çıkarız. Beton mikserlerinin gürültüsü, trafiği; hepsi turizmi olumsuz etkiler. Hopa Belediyesi kendi santralini sanayi bölgesine yaptı. Bu proje burada olmamalı" dedi.

Köy halkından Ertuğrul Turan da "Köy halkı olarak Ankara'dan gelen balık çiftliğini bile gönderdik. Bergamalılar pijamayla direndi, biz de afedersiniz ama donla çıkarız, kimseyi buraya sokmayız!" dedi.

Toplantının sonunda halk, projeye kesin olarak karşı olduklarını dile getirdi.