Hopa'da Beton Santrali Projesine Köylülerden Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hopa'da Beton Santrali Projesine Köylülerden Sert Tepki

Artvin'in Hopa ilçesinde yapılması planlanan beton santrali, köy halkının tepkisiyle karşılaştı. Bilgilendirme toplantısında köylüler, izin alınmadan başlatılan çalışmalara karşı çıkarak projeyi durdurmalarını talep etti. Yüklenici firma sahibi, halk istemediği sürece projeyi gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.

18.05.2025 13:20  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı Köyü'nde yapılması planlanan beton santrali köylülerin tepkisine neden oldu. Bilgilendirme toplantısında "izin alınmadan işe başlandı" diyen köylüler, projeye karşı olduklarını belirterek çalışmaların durdurulmasını istedi. Yüklenici firma sahibi ve Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ise "Halk istemezse yapmayız" dedi.

Artvin Hopa'ya bağlı Esenkıyı Köyü'nde yapılması planlanan beton santrali ile ilgili, köy halkı ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla Esenkıyı Çay Bahçesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Arhavi Belediye Başkanı ve aynı zamanda yüklenici firma sahibi Turgay Ataselim, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Artvin İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıda, köy halkı projeye karşı çıktı ve firmanın makinelerini köyden çekmesini istedi.

Toplantıda söz alan yüklenici firma sahibi Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, projeyle ilgili eleştirileri abartılı bulduğunu ifade ederek, "Ben buraya gerçekleri anlatmaya geldim. Burada köylü istemezse, beton santralinin yapılmasından vazgeçerim, bunu daha önce de söyledim. Kıyıya yapılacak beton santralinin, sanki nükleer santral kuruluyormuş gibi abartılması gerçekten çok üzücü. Devletten gerekli izinleri almama rağmen, halk istemediği sürece bu işi yapmam. Buranın çevreye hiçbir zararı yok. evet burada trafik yoğunluğu olacak, bu konuda farklı bir şey diyemem. Burası bir aile şirketi; işlerimiz Hopa'da da, Fındıklı'da da devam ediyor" diye konuştu.

"İzin alınmadan işe başlandı"

Esenkıyılı Sedat Albayrak, çalışmaların halkla görüşülmeden başlatıldığını ve hukuki ihlaller olduğunu ileri sürerek, şöyle dedi:

"Ben bu köyün insanıyım. Bu iş bu noktaya gelmeden, beton santralini kiraya veren arkadaşla iletişime geçtik. Arkadaş dedi ki 'Cumartesi günü halkla toplantı yapalım, şirket sahipleri de gelsin konuşsun.' Biz de 'Eyvallah' dedik ama 'Önce makineleri durdurun, sonra toplantı yapalım' dedik. Defalarca söylememize rağmen, jandarma gelene kadar makineleri durdurmadılar. Dün jandarmayı getiren benim, makineleri durduran da benim. Buradan imza topladık, Kaymakam Bey'e gittik, konuştuk ama Kaymakam'ın en ufak bir yardımı bile olmadı. Arsaya yapılan yolun İl Özel İdaresine mi, yoksa Karayollarına mı ait olduğunu öğrenmek istedik. Orada Karayollarına ait olduğunu öğrendik ve hemen Karayollarını devreye soktuk. Hiç izin alınmadığını öğrendik. Başta işe başlamanız bile yasa dışı. Kaymakamlıkta güzergaha baktık. Neticede yolun Karayollarına ait olduğu tespit edildi. Kaymakamlık bunu size sorması gerekirken yapmadı ama biz araştırdık ve Karayolları gelip, jandarma eşliğinde çalışmaları durdurdu."

Saltuk Deniz: "Makineleri çekin, halktan özür dileyin"

Esenkıyılı olan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Gelmişsiniz, burada halka sormadan bir iş yapmışsınız. Yapacağınız tek şey var: Bugünden itibaren makineleri çekiyorsunuz, Esenkıyı halkından özür diliyorsunuz ve bu işi burada bitiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Köy sakini Ayşe Koçal ise "Tır parkından dolayı zaten rahat edemiyoruz. Nefes aldığımız tek yer burası. Siz neden kendi bölgenize yapmıyorsunuz? Arhavi'ye yapın bakalım, halkınız kabul edecek mi?" diye konuştu.

"Hopa'nın beton santraline değil, yaşam alanına ihtiyacı var"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir de beton santralinin doğaya zarar vereceğini savunarak, "Hopa'nın her yerinde yeşile sahip çıkarız. Beton mikserlerinin gürültüsü, trafiği; hepsi turizmi olumsuz etkiler. Hopa Belediyesi kendi santralini sanayi bölgesine yaptı. Bu proje burada olmamalı" dedi.

Köy halkından Ertuğrul Turan da "Köy halkı olarak Ankara'dan gelen balık çiftliğini bile gönderdik. Bergamalılar pijamayla direndi, biz de afedersiniz ama donla çıkarız, kimseyi buraya sokmayız!" dedi.

Toplantının sonunda halk, projeye kesin olarak karşı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Artvin, Çevre, Yerel, Yaşam, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hopa'da Beton Santrali Projesine Köylülerden Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

13:54
Eski FBI Direktörü’nün “8647“ paylaşımı ABD’yi karıştırdı
Eski FBI Direktörü'nün "8647" paylaşımı ABD'yi karıştırdı
13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
12:37
PKK’nın feshi sonrası DEM Parti’den İmralı’ya ilk ziyaret
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 14:16:46. #7.13#
SON DAKİKA: Hopa'da Beton Santrali Projesine Köylülerden Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.