İBB ekipleri Balıkesir\'de orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına takviye oluyor

(BALIKESİR) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul İtfaiyesi Balıkesir'de çıkan orman yangını için gece 03.00 sıralarında bölgeye ulaştı. Balıkesir Gömeç ilçesindeki yangını için çalışmalarına başlayan İstanbul İtfaiyesi ekipleri, sabah 06.00'da Ayvalık ilçesi Kozakyolu üzerindeki yangına, Balıkesir ve Kocaeli itfaiyesi ile eş zamanlı söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. İstanbul İtfaiyesi'nin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gömeç'in Kumgedik kırsal mahallesi mezarlık yakınlarında, dün saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. AFAD yangına müdahale etmesi için İstanbul İtfaiyesi'nden yardım talep etti. Bunun üzerine yola çıkan İstanbul İtfaiyesi gece 03.00 sıralarında Balıkesir'e vardı.

40 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Varır varmaz çalışmalara başlayan İstanbul İtfaiyesi ekipleri, sabah 06.00'da Ayvalık ilçesi Kozakyolu üzerindeki yangına, Balıkesir ve Kocaeli itfaiyesi ile eş zamanlı söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. İstanbul İtfaiyesi'nin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.