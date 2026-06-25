Tarihi Taş Köprü Atıl Kaldı, Esnaf Mağdur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece'de bulunan tarihi taş köprünün yakınına yaptığı yeni üst geçit sonrası insan yoğunluğu başka tarafa kayarken, tarihi köprü atıl kaldı. Durak yerinin değiştirilmesiyle köprüden geçen olmadığını belirten Küçükçekmece Meydanı esnafı, ulaşım düzenlemeleri ve yeni üst geçit nedeniyle bölgedeki insan yoğunluğunun azaldığını, bu durumun mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Yıllardır bölgede faaliyet gösteren esnaf, aralarında imza topladıklarını ve konuyu İBB'ye ilettiklerini ifade etti. Küçükçekmece'de 40 yıldır esnaflık yapan Mahmut Türkoğlu, "Mimar Sinan'ın yaptığı böyle değerli bir eser ortadayken burası kullanılmıyor. Önceden turistler de burayı ziyaret ediyordu. Sabahın beşinden gece saatlerine kadar burada yoğun bir hareketlilik vardı. Şu anda ise hiçbir hareketlilik kalmadı" dedi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi taş köprü çevresinde faaliyet gösteren esnaf, son yıllarda yapılan ulaşım ve yaya geçiş düzenlemelerinin bölgeyi olumsuz etkilediğini öne sürdü. Tarihi köprünün geçmişte hem yerli ve yabancı turistlerin hem de ilçe sakinlerinin yoğun olarak kullandığı bir güzergah olduğunu belirten esnaf, tren istasyonunun yerinin değiştirilmesi, yaya akışının farklı noktalara yönlendirilmesi ve yeni üst geçidin yapılmasıyla birlikte bölgedeki hareketliliğin önemli ölçüde azaldığını dile getirdi.

Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini belirten esnaf, tarihi taş köprünün ve çevresinin geçmişte ilçenin önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu, günümüzde ise birçok iş yerinin müşteri kaybı yaşadığını ve ekonomik olarak zorlandığını ifade etti. Esnaf, tarihi köprünün yeniden aktif şekilde kullanılmasını istediklerini, bu sayede hem bölgenin tarihi değerinin korunacağını hem de ticari canlılığın yeniden sağlanabileceğini savundu. Yaşadıkları mağduriyeti yetkililere ilettiklerini belirten esnaf, konuya ilişkin imza kampanyaları düzenlediklerini ve belediyeye toplu dilekçeler verdiklerini söyledi. Tarihi köprünün değerlendirilmesi ve yaya akışının yeniden bu bölgeye yönlendirilmesi yönündeki taleplerini yineleyen esnaf, mevcut uygulamaların hem tarihi yapıyı atıl bıraktığını hem de bölgedeki ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini öne sürdü.

"İnsanlar ise üç şeritli yolu geçerek karşıya ulaşmaya çalışıyor"

1989'dan beri Küçükçekmece'de esnaf olan Hikmet Ortakaya, "İlk geldiğimiz dönemlerde köprümüz trafiğe açık bir köprüydü ve İstanbul'un en nadide ilçelerinden biriydik. Ticari açıdan, turizm açısından ve insan yoğunluğu açısından da öyleydi. Çünkü atalarımızın yaptırdığı, mimarlarının inşa ettiği bu güzel eseri görmeye gelen insanlar vardı. Sabah 05.30'dan gece 23.00-24.00'e kadar bütün esnaf arkadaşlarımızın burada işleri yerindeydi. Önce köprüyü trafiğe kapattılar. Sonra insan akışını sağlayan tren garını kapatıp Marmaray'a dönüştürdüler. Daha sonra insanların yürüme aksını değiştirdiler. Şu anda yaklaşık son 7-10 yıldır burada hiçbir esnafımız ne kirasını ödeyebiliyor ne de eleman çalıştırabiliyor. Belediyemize dilekçe verdik. İnsan akışının yeniden buradan sağlanmasını istiyoruz. Çünkü yüzlerce, binlerce insan buradan ekmek yiyor. Şimdi de ikinci bir köprü yapmayı düşünüyorlar. Güzelim tarihi eserimiz varken ikinci bir masrafa ne gerek var? İnsanlar için taş köprünün kullanılması daha rahat. Hem sağlık hem de güvenlik açısından da daha uygun. Oradan milyonlarca araç geçiyor. İnsanlar ise üç şeritli yolu geçerek karşıya ulaşmaya çalışıyor. Bunun trafik kazası riski var, başka riskleri de var. Bunlar göz önünde bulundurulmuyor ama nedense burası atıl bırakıldı. Biz de bu konuda ciddi şekilde mağdur olanlardanız. Bunları da bütün esnaf arkadaşlarım adına konuşarak ifade ediyorum" dedi.

"Sabahın beşinden gece saatlerine kadar burada yoğun bir hareketlilik vardı"

1990'dan beri Küçükçekmece'de esnaf olan Mahmut Türkoğlu ise, "Hikmet Bey ile uzun yıllardır komşuyuz. Bir mağduriyetimiz var ve bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Elimizde böyle güzel bir köprü varken, mesafesi daha kısa ve ecdadımızın, Mimar Sinan'ın yaptığı böyle değerli bir eser ortadayken burası kullanılmıyor. Büyükşehir Belediyesi, sanki başka işi yokmuş gibi buraya ilave bir köprü yapmak için büyük masraflar yapıyor. Biz yaklaşık 40 senedir burada esnafız. Esnafımız mağdur durumda. Köprünün o tarafa yapılması, bu taraftaki yaya akışını engelliyor. Oysa elimizde yaya geçişi için kullanılabilecek güzel bir köprü varken bunu değerlendiremiyoruz. Önceden turistler de burayı ziyaret ediyordu. Sabahın beşinden gece 23.00- 00.00'lera kadar burada yoğun bir hareketlilik vardı. Şu anda ise hiçbir hareketlilik kalmadı. Hem durak ileri alındı hem de oraya ikinci bir köprü yapıldığı için bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Ticaretin kalbi burada atardı, turistik bir bölgeydi"

Küçükçekmece'de 20-25 yıldır esnaflık Yan Kamil Özkaya da "Bir mağduriyetimiz var. Küçükçekmece Meydan denildiği zaman akla burası gelirdi. Burası Türkiye'nin, İstanbul'un kalbiydi. Et pazarı, mezbahaneler ve kasaplarımız vardı. Ancak zamanla buradaki esnafı yok etmeye çalıştılar. Biz de bu sorunu bir türlü çözemedik. Burası eski kervan yolu. Ticaretin kalbi burada atardı. Turistik bir bölgeydi, burada tarihi çeşmelerimiz vardı. Çeşmelerimizin yerini değiştirdiler. Aqua Florya ve Florya'da durak olmamasına rağmen işletmelere canlılık kazandırmak amacıyla oralara istasyon yapıldı. Bizim mevcut istasyonumuz ise meydandan uzaklaştırılarak başka bir noktaya taşındı. Bütün bağlantı yolları değiştirildi. Sefaköy Meydan oldu, Halkalı Meydan oldu. Ancak asıl meydan olan Küçükçekmece hiçbir şekilde rağbet görmedi ve atıl bir duruma geldi. İnsanları burada İSKİ borularının üzerinden geçmeye zorluyorlar. Allah göstermesin, bir kaza ya da patlama olsa çok sayıda insan zarar görebilir. Bu konuda belediyeye her türlü bilgiyi verdik, imza topladık, durumumuzu ve esnafın mağduriyetini anlattık. Ancak yanlış planlama ve yanlış yönlendirmeler nedeniyle bu tarihi köprü atıl duruma getirildi. İnsanlar ise diğer köprüyü kullanmak zorunda kalıyor. Karşıya geçerken de risk altında kalıyor, araç trafiğinin yoğun olduğu yollardan geçmek zorunda bırakılıyor. Bu durum hem yayalar hem de esnaf açısından ciddi mağduriyet oluşturuyor" dedi.

"Herkes çalışıyor, emek veriyor ancak emeğinin karşılığını alamıyor"

Elif Karaduman da "Öbür köprünün kullanılmaya devam edilmemesi, yaya geçişinin yeniden buradan sağlanması gerekiyor. Burası için farklı düzenlemeler de yapılabilir. Çünkü buradaki esnafların büyük bölümü yıllardır burada faaliyet gösteriyor. Herkes çalışıyor, emek veriyor ancak emeğinin karşılığını alamıyor. Bu nedenle esnafın tamamına yakını mağdur durumda" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL