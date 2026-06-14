İbb Plajlarında Yaz Sezonu 15 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika
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İbb Plajlarında Yaz Sezonu 15 Haziran'da Açılıyor

14.06.2026 14:32  Güncelleme: 14:59
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu hazırlıklarını tamamlayarak 15 Haziran itibarıyla 14 plajı hizmete açıyor. İstanbul İtfaiyesi ise 50 plajda 642 cankurtaran, 50 jet-ski ve 3 kurtarma botu ile güvenlik sağlayacak.

(İSTANBUL) Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İBB plajları, 15 Haziran itibarıyla kapılarını açıyor. İBB, bu yaz toplam 14 plajda İstanbullulara deniz keyfi sunuyor. İstanbul İtfaiyesi ise İstanbul'un 50 plajında; 642 cankurtaran personeli, 50 jet-ski, 3 kurtarma botu, 18 ATV aracı ile hizmet verecek.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin dört bir yanındaki plajlarıyla İstanbullulara deniz keyfini yaşama fırsatı sunuyor. İBB, yaz sezonu boyunca İstanbulluların güvenli, temiz ve konforlu bir şekilde denizden faydalanabilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 2026 yaz sezonunda toplam 14 plajda hizmet verilecek.

İBB 14 PLAJDA HİZMET SUNUYOR

Konuya ilişkin İBB yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul İl Yüzme Komisyonu tarafından yüzme suyu kalitesi onaylanmış, denize girilebilir nitelikteki İBB plajları, Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 14 noktada bulunuyor. Bu yıl plajlarda "Tam Hizmet Modeli" ve "Halka Açık Plaj Modeli" olmak üzere iki farklı hizmet modeli uygulanacak. Plajlarda duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe ve spor alanları gibi çeşitli hizmetler sunuluyor.

TAM HİZMET MODELİ

Tam hizmet modeli kapsamında hizmet verecek olan Kadıköy Caddebostan 1 Plajı'nda vatandaşlara duş, soyunma kabini, kafe, spor alanları, şezlong ve şemsiye gibi tam kapsamlı hizmetler sunulacak. Turnikeli ve ücretli giriş sistemiyle hizmet verecek plajda giriş ücretleri tam 300 TL, öğrenci 200 TL olacak.

HALKA AÇIK PLAJLAR

İBB, halka açık plajlarda duş, soyunma kabini ve tuvalet gibi temel hizmetleri sunmaya devam ediyor. Kadıköy Caddebostan 2, Kadıköy Caddebostan 3, Küçükçekmece Menekşe, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Semizkum, Silivri Selimpaşa, Çatalca Yalıköy 1, Çatalca Yalıköy 2, ve Büyükçekmece Albatros 1, Büyükçekmece Albatros 2, Avcılar Denizköşkler, Silivri Kumluk plajlarında bu şekilde hizmet verilecek.

BÜYÜKADA PLAJI

İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilen Büyükada Plajı da İstanbul'da ekonomik tatil için ideal bir seçenek sunuyor. Bilgilendirmede Büyükada Plajı şu şekilde yer aldı:

"Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve adanın huzurlu atmosferinde denizin tadını çıkarmak için uzağa gitmenize gerek yok. Beltur Büyükada Plaj, büyüleyici manzarası, konforlu güneşlenme alanları ve içinizi ferahlatacak esintisiyle İstanbulluları bekliyor. Büyükada Meydanı'ndan BA-4 hattına binerek ulaşılan plaj için detaylı bilgiler için beltur.istanbul web sitesini ziyaret edebilirsiniz"

50 PLAJDA CANKURTARAN HİZMETİ

İstanbul İtfaiyesi ise bu yıl İstanbul'un 50 plajında; 642 cankurtaran personeli, 50 jet-ski, 3 kurtarma botu, 18 ATV aracı ve 235 adet gözetleme kulesi ile hizmet verecek. İstanbul'da hizmet verecek İBB plajları şunlar:

Kadıköy Caddebostan 1

Kadıköy Caddebostan 2

Kadıköy Caddebostan 3

Küçükçekmece Menekşe Plajı

Arnavutköy Yeniköy Plajı

Sarıyer Kısırkaya Plajı

Silivri Kumluk Plajı

Büyükçekmece Albatros Plajı 1

Büyükçekmece Albatros Plajı 2

Avcılar Denizköşkler Plajı

Silivri Selimpaşa Plajı

Silivri Semizkum Plajı

Çatalca Yalıköy 1

Çatalca Yalıköy 2

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İbb Plajlarında Yaz Sezonu 15 Haziran'da Açılıyor - Son Dakika

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