İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenler'de Halka Hitap Etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenler'de Halka Hitap Etti

20.04.2023 17:06

Bakan Soylu, konuşması sırasında aynı meydanda şarkı açan HDP standına tepki göstererek özgürlük ve demokrasi yok derler be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor. Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz hala özgürlük istiyorsunuz dedi. Ayrıca, konuşmasında Türkiye'nin son yıllardaki gelişmelerine ve başarılarına da değindi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Esenler'de halka hitap etti. Bakan Soylu, konuşması sırasında aynı meydanda şarkı açan HDP standına tepki göstererek, "'Bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok' derler, be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor. Orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz. Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz. Hala özgürlük istiyorsunuz" dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Esenler'de vatandaşlar ile buluştu. Makam aracı Togg ile Esenler Dörtyol Meydanı'na gelen Bakan Soylu, ardından alanda toplanan vatandaşlara seslendi. Konuşma esnasında aynı meydanda şarkı açan HDP standına ise tepki gösterdi.

"45 dakikadır saygısızlık yapıyorsunuz, ne özgürlüğü istiyorsunuz"

Alanda toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, "Sizlere bir selamım var. Bu milletin sevgilisi tam 21 yıldır bu ülke için hizmet eden ve 'Ben sadece milletimin ve Allah'ın önünde eğilirim' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Bu devletimizin kararlığını göstererek okullar, camiler, yerli otomobiller yaptık. Bu milletimizi PKK'ya muhtaç etmedik. Döviz operasyonları yaparak ekonomimize saldırdılar ama müsaade etmeyerek birlik içerisinde durduk. Suriye iç savaşından sonra dünyanın en büyük göç dalgası ile karşı karşıya kaldık. Bu göç dalgasıyla alakalı dünyada büyük olaylar oldu ancak Türkiye'de bir tek büyük toplumsal olay gerçekleşmedi. Ufak olaylara ise güvenlik güçlerimiz hemen müdahale ettiler. Biz kardeşimize sahip çıktık ama kamu düzenimizi hiç kimseye bozdurmadık ve tedbirlerimizi ona göre aldık. Pandemi ile karşı karşıya kaldık. Kimse kimseyle görüşemez hale geldi. Biz kimseyi yalnız bırakmadık. Avrupa'da insanlar hastanelerin bahçelerinde içeriye giremeden öldüler. Kılıçdaroğlu çıkıp şehir hastanelerine 'israf' demişti ama yaptık. Bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok derler, be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor, orada istediğinizi yapıyorsunuz daha ne özgürlüğü istiyorsunuz. Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz, hala özgürlük istiyorsunuz. Onlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenler'de Halka Hitap Etti - Son Dakika


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