Iğdır Belediyesi İşçileri 60 Gündür İşten Çıkarılmalarına Karşı Direniyor

Yerel

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisinin eylemleri 60 gündür sürüyor. Belediye- İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan, " DEM Parti'nin yönetiminde olan Iğdır Belediyesi'nde, yerel seçimlerin ardından mobbing, baskı ve sürgünlerle karşı karşıya kalan 204 işçimiz hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı. Tam 60 gündür bu haksızlığa karşı direniyoruz" dedi.

Iğdır Belediyesi tarafından işte çıkarılan işçilerin eylemleri 60 gündür sürüyor. Belediye binası önünde bir araya gelen sendika üyeleri ve işçiler, işten çıkartılmalarına tepki gösterdi.

"Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz"

Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan konuşmasında şunları söyledi:

"DEM Parti'nin yönetiminde olan Iğdır Belediyesi'nde, yerel seçimlerin ardından mobbing, baskı ve sürgünlerle karşı karşıya kalan 204 işçimiz hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı. Tam 60 gündür bu haksızlığa karşı direniyoruz. Parti yöneticileri ise işten çıkarılmalarla ilgili olarak 'bakanlık böyle dedi, vali böyle dedi' gibi bahanelerle sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyorlardı. Ancak, müfettiş raporları elimizde ve bu yalanlar gün yüzüne çıktı. Raporda, belediye yönetiminin işçilere baskı uyguladığı, tehdit ettiği, zorla sendika değişimi dayattığı ve haksız yere işçi çıkardığı açıkça belirtilmiştir. Sayın Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş; hani işçilere mobbing uygulanmıyordu? Hani baskı yoktu? Hani tehdit yoktu? İşte elimizde müfettiş raporları. Bu raporları nasıl açıklayacaksınız? 60 gündür sıcak çadırın altında bekleyen işçiler, zengin çocukları değil. İhtiyaçları olmasa, bu sıcakta beklerler miydi? 204 işçi işten atıldığı için belediye hizmetlerini aksatıyor. Okullar açıldı, bu işçiler çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacak? 60 gündür evlerine ekmek götüremiyorlar. Sayın Güneş, bu durum sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Hukuksuzluğu ve adaletsizliği hak etmiyoruz. Yalanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsunuz. '100 işçiyi geri alalım, gerisi kalsın' dediğiniz iddiaları tamamen yalan. 204 işçi işe alınana kadar mücadelemiz devam edecek. Belediye yönetimi bizimle hiçbir şekilde diyaloğa geçmedi.

"Bizim sesimizi duymadılar, dinlemediler"

DEM Parti'nin eş başkanlarına sesleniyorum; nerede ağzınızdan düşürmediğiniz 'hak, hukuk, adalet, eşitlik' söylemleriniz? Türkiye genelinde Emek ve Demokrasi Mitingleri düzenleyen parti olarak, emekçilerin yanında olduğunuzu söylüyorsunuz ama biz 60 gündür burada direniyoruz, siz neredesiniz? Söylemleriniz başka, eylemleriniz bambaşka. Sayın Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bana bir SMS göndermiş; 'Adalet, eşitlik ve özgürlük temelinde bir arada yaşama irademiz barışın teminatıdır' demiş. 204 işçiyi bir SMS ile işten atarak mı bu iradeyi ortaya koyuyorsunuz? Bizim sesimizi duymadılar, dinlemediler. Sayın Belediye Başkanı, siz 'vicdan hareketiyiz' diyordunuz. Eğer öyleyseniz, bu emekçileri işlerine geri döndürürsünüz. Son sözümüz şudur; 60 gündür burada, sıcak çadırın altında, Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in dilinden düşmeyen kaybolan adaleti, hukuku ve vicdanı arıyoruz. Bu yaşadıklarımızı tüm Iğdır ve Türkiye duysun. Hepinize saygılar sunuyoruz."