Iğdır Belediyesi'nde İşten Çıkarma Krizi: İşçiler 85 Gündür Eylemde - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi'nde İşten Çıkarma Krizi: İşçiler 85 Gündür Eylemde

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Iğdır Belediyesi tarafından işten çıkarılan 204 işçinin eylemleri 85 gündür devam ediyor. Belediye İş Sendikası, işçilerin mobbing ve baskıya maruz kalmasının ardından başkanın sözlerine rağmen işten çıkarıldığını belirterek dayanışma çağrısı yaptı.

30.09.2024 17:34  Güncelleme: 17:42
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisinin eylemleri 85 gündür sürüyor. Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman "Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş yerel seçimlerin ardından, yasaya, toplu sözleşme hükümlerine rağmen, işyeri sendika temsilcilerimizi işyerini değiştirdi. Üyelerimizi mobbingle, baskıyla, istifaya zorladı, emekçiler tüm baskılara rağmen işine aşına sahip çıkıp istifa etmeyince 204 emekçi kardeşimizi işten atarak aileleriyle birlikte açlığa işsizliğe mahküm etti" dedi.

Iğdır Belediyesi tarafından işte çıkarılan işçilerin eylemleri 85 gündür sürüyor. Belediye binası önünde bir araya gelen Belediye İş Sendikası'nın 30 şube başkanı işçileri ziyaret ederek destek açıklaması yaptı.

Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman şunları söyledi:

"Bugün, 85 gündür direnen Iğdır Belediye emekçileri için dayanışmayı dosta düşmana gösterme günüdür. Bugün, Iğdır Belediyesi emekçilerinin yalnız olmadığını, çaresiz olmadığını dosta düşmana gösterme günüdür. Bugün eşitlik, adalet, demokrasi hak, hukuk emek, emekçi sözcüklerini ağzından düşürmeyenlere karşı emekçinin gücünü ve birliğini gösterme günüdür. Bugün dayanışmanın, bugün emeğin günüdür. DEM'li Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş yerel seçimlerin ardından yasaya, toplu sözleşme hükümlerine rağmen iş yeri sendika temsilcilerimizin iş yerini değiştirdi. Üyelerimizi mobbingle, baskıyla, istifaya zorladı, emekçiler tüm baskılara rağmen işine aşına sahip çıkıp istifa etmeyince 204 emekçi kardeşimizi işten atarak aileleriyle birlikte açlığa, işsizliğe mahküm etti. Üstelik yerel seçimlerden önce 'Biz işçiden ve emekçiden yanayız, istiyorsanız kayıt yapın, biz geldiğimiz zaman işçileri çıkarmayacağız' sözüne rağmen işten attı. Üstelik, seçimin ardından tanışma toplantısında 'bizler kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' demesine rağmen işten attı. Yapma etme dedik, işçinin ekmeğiyle oynama dedik. Görüşme konuşma taleplerimizi elinin tersiyle itti. Bizi dinlemedi. Başkan Güneş'e soruyoruz, işten atılan arkadaşlarımız arasında kanser tedavisi gören arkadaşımız bile var. Kanser tedavisi gören arkadaşımız hangi parayla ilaçlarını alacak, tedavisine nasıl devam edecek? Hiç vicdanınız sızlamadı mı?"

Belediye İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Başkanı Himmet Bozan ise "Ağzından 'eşitlik, adalet, demokrasi hak, hukuk emek, emekçi' sözcükleri eksik olmayan DEM parti yönetimindeki Iğdır Belediyesi'nde yerel seçimlerden sonra mobbing, baskı ve sürgünlerin ardından 204 arkadaşımız, üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılalı 85 gün oldu" dedi.

Iğdır Belediyesi\'nde İşten Çıkarma Krizi: İşçiler 85 Gündür Eylemde
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır Belediyesi'nde İşten Çıkarma Krizi: İşçiler 85 Gündür Eylemde - Son Dakika

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