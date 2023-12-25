Iğdır'da dev Türk Bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü yapıldı

IĞDIR - Iğdır'da bir araya gelen yüzlerce kişi PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Mehmetçikler ve İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar için dev Türk Bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü düzenledi.

Atatürk caddesindeki Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit edilmesi nedeniyle protesto düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlayan protesto yürüyüşü, Kuran-ı Kerim tilaveti, duaların okunması ve bir araya gelen yüzlerce kişinin PKK terör örgütünü kınaması ile devam etti. Ellerindeki 100 metrelik Türk Bayrağıyla yürüyüş yapan vatandaşlar Millet Bahçesine yürüyerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için", "Kahrolsun İsrail" sloganları atıp çeşitli dövizler açtı. Topluluk adına konuşan Memur Sen İl Temsilcisi Erkan Çiğdem, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Filistin'de, Gazze'de terör devleti olan İsrail'in katlettiklerinden ve Gazze'deki soykırımlardan anlaşılacağı gibi aynı kandan beslenen PKK ile İsrail'in işbirlikçileri ve destekleyiciler ABD'dir" dedi. Yürüyüş dualar ile sona erdi.

Düzenlenen yürüyüşe Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.