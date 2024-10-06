Iğdır'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Iğdır'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Iğdır'da Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

06.10.2024 20:42
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in saldırılarına karşı yürüyüş düzenledi.

Iğdır'da Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Filistin'e saldırısının yıldönümü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Eğitim-Bir-Sen Başkanı Erkan Çiğdem, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu; çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Batılı emperyalist güçler, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen Siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan. Kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız.

'Soykırım destekçisi markalar boykot edilmeli'

Filistin'de, Gazze'de bunlar olurken hala dengeleri gözetleyen, küçük çıkarlarının kaybolmasından korkan bir İslam dünyası manzarası ile karşı karşıyayız. İsrail'e ve ABD'ye yardım ve yataklık yapan bölge ülkeleri, maalesef onurumuzu zedeliyorlar. Bizler, insanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz. Ama önce direniş hatlarını güçlü bir şekilde tahkim etmek zorundayız. Soykırım destekçisi markaları boykotu derinleştirerek ve yaygınlaştırarak siyonizme kan pompalayan damarları kesmeliyiz. Buradan milletimizin 7'den 70'e her bir ferdine çağrıyı yineliyoruz; İsrail malı almazsan ölmezsin, alırsan çocukları öldürürler."

Iğdır\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Yerel, Dünya, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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