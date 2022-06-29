Iğdır'da Fiyatı Düşen Kayısı Üreticinin Elinde Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da Fiyatı Düşen Kayısı Üreticinin Elinde Kaldı

29.06.2022 17:52
Iğdır'da Fiyatı Düşen Kayısı Üreticinin Elinde Kaldı

Iğdır'da hasadı başlayan kayısı fiyatının 10-18 lira aralığından 6 liraya düşmesi, üreticileri zor durumda bıraktı. Üreticiler, “Ürünlerimiz elimizde kaldı. Soğuk hava deposu da olmadığı için saklama yeri de bulamıyoruz” diye yakındı.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da hasadı başlayan kayısı fiyatının 10-18 lira aralığından 6 liraya düşmesi, üreticileri zor durumda bıraktı. Üreticiler, "Ürünlerimiz elimizde kaldı. Soğuk hava deposu da olmadığı için saklama yeri de bulamıyoruz" diye yakındı.

Iğdır'da kayısı fiyatlarının 6 liraya düşmesi ve alıcı bulunmaması nedeniyle çiftçiler, hayal kırıklığı yaşıyor. Meyve suyu fabrikaları ise kayısıyı 5-6 liradan almaya başladı.

"YETERLİ SOĞUK HAVA DEPOSU YOK"

Bir üretici, fiyat düşüşünden dolayı zarar ettiklerini belirterek, "Fiyat aralığı 10 ile 18 lira olan kayısı fiyatları bir anda 6 liraya düştü. Topladığımız mahsuller elimizde kaldı, hiçbirinin satışını gerçekleştiremiyoruz. İhracatta birinci olduğumuz meyvemizi, kayısıyı yeterli soğuk hava deposu olmadığından saklama yeri de bulamıyoruz. Ürünler elimizde kaldı, çiftçiler çok zor durumda bu konuda yetkilerden yardım bekliyoruz. Aksi halde çiftçiler kayısı yetiştirmede zorlanacak, keza kayısı yetiştiriciliğini de bırakabilirler. Bunun için destek bekliyoruz" dedi.

Başka bir üretici ise, "Kayısının hali bu, 15 liraya mal olan kayısı 6 lira, çiftçi perişan durumda. Mazot 30 lira, kayısı 6 lira. Bizi bu duruma düşürenler utansın. Bir boş kasa 8 lira, bizim kayısı İstanbul'da 50 lira bizde 6 lira. Nakliye pahalı ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
Kaynak: ANKA

Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Fiyatı Düşen Kayısı Üreticinin Elinde Kaldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:56:43. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da Fiyatı Düşen Kayısı Üreticinin Elinde Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement