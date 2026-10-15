Iğdır'da manav ve üreticiler belediyeden 15 günlük geçici satış izni istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da manav ve üreticiler belediyeden 15 günlük geçici satış izni istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır\'da manav ve üreticiler belediyeden 15 günlük geçici satış izni istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da manav ve üreticiler, iş yeri önünde sebze-meyve sergileme kısıtlaması nedeniyle belediyeden 15 günlük geçici izin istedi. Turşu sezonunun bitmesine 15 gün kaldığını belirten esnaf, pazar alanı da istedi; belediye ise kaldırım işgaline izin verilmeyeceğini bildirdi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da manav esnafı ve yerel üreticiler, iş yerlerinin önünde sebze ve meyve sergilemelerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek belediyeden çözüm istedi. Turşu sezonunun sona ermesine yaklaşık 15 gün kaldığını ifade eden esnaf ve çiftçiler, geçici izin verilmesini ve üreticilerin ürünlerini satabileceği bir pazar alanı oluşturulmasını talep etti. Belediye yetkilileri ise kaldırım işgaline izin verilmeyeceğini ve herkesin kurallara uyması gerektiğini bildirdi.

Iğdır'ın Doğubayazıt Caddesi'nde manavlık yapan esnaf ile çiftçi Cüneyt Açkan, belediyenin seyyar satıcılara yönelik uygulamaları ve iş yerlerinin önünde ürün sergilemeye getirilen kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını öne sürdü. Esnaf, dükkanlarının önüne sebze ve meyve kasaları koyduklarında zabıta ekiplerinin ceza uyguladığını söyledi.

"BİZE 15 GÜN İZİN VERİLSİN"

Doğubayazıt Caddesi'nde manavlık yapan esnaf, belediyeden yalnızca 15 günlük geçici izin istediklerini belirterek, "Turşu sezonu bitene kadar ürünlerimizi satabilmemiz için bize müsaade etsinler. Biz de bu süre içinde elimizdeki yerli ürünleri değerlendirelim. Daha sonra zaten dışarıdan gelen ürünleri bu miktarda getiremiyoruz. İstiyoruz ki bize bir çözüm bulunsun" dedi.

Seyyar satıcıların da ekmek parası kazanmaya çalıştığını belirten esnaf, onların da belirli alanlarda satış yapabileceği bir düzenleme önererek, "Ben seyyar satıcıları kötülemiyorum, onlar da ekmek parası kazanıyor. Ancak onlara da belirli yerler gösterilsin. Belediyemiz her hafta bir mahallede, belirli bir gün semt pazarı kurabilir. Atatürk Mahallesi'nde bir hafta, Cumhuriyet Mahallesi'nde başka bir hafta pazar kurulabilir. Günler önceden belirlenirse vatandaş da esnaf da üretici de ne yapacağını bilir. Böylece herkes mağdur olmaktan kurtulur" ifadelerini kullandı.

"MALIMIZ ELİMİZDE KALIYOR"

Iğdırlı çiftçi Cüneyt Açkan ise tarlada yetiştirdiği sebze ve meyveleri manavlara satmakta güçlük çektiğini söyledi. Sergileyemediği için ürünleri satamadığını savunan Açkan, karpuz, patlıcan, domates ve biber gibi ürünlerin elinde kaldığını ifade etti.

Ürünlerini doğrudan tarladan manavlara ulaştırdığını belirten Açkan, "Normalde her gün ürün alan esnaf, şimdi belediyeden izin alamadığı için kısıtlı miktarda ürün alabiliyor. Ben de çiftçiyle uğraşıyorum, üretim yapıyorum ama ürünümü satamıyorum. Bu ürünleri nereye satacağım? Satamazsam tarlada ya da römorkta kalacak, çürüyecek" dedi.

Ürünlerini aracılar olmadan doğrudan manavlara sattığını belirten Açkan, bu yöntemle tüketicinin daha uygun fiyatlarla sebze ve meyveye ulaşabildiğini ifade etti. Açkan, "Arada halci yok. Manav da ürünü vatandaşımıza uygun şekilde ulaştırıyor. Biz üretmezsek, ürünümüzü satamazsak vatandaş da daha pahalıya ürün almak zorunda kalabilir. Yerli üreticinin ürününü satabilmesi hem çiftçi hem esnaf hem de tüketici için önemli" dedi.

Belediyeden taleplerine karşılık verilmediğini ileri süren Açkan, sezonun sona ermesine yaklaşık 15 gün kaldığını ve bu sürede ürünlerini satabilmek için geçici izin istediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
BelediyeEkonomiGüncelIğdırYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası Annesinin takibi dikkat çekti Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
12:57
Kocaeli’de eğitime bir gün daha ara verildi
Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:11
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul’dan 8 bin 815 ihbar geldi
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi
12:03
Aracı selde kalanlar dikkat Tek hata 600 bin TL’ye mal olabilir
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 13:07:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Iğdır'da manav ve üreticiler belediyeden 15 günlük geçici satış izni istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei