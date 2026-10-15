Iğdır\'da manav ve üreticiler belediyeden 15 günlük geçici satış izni istedi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da manav esnafı ve yerel üreticiler, iş yerlerinin önünde sebze ve meyve sergilemelerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek belediyeden çözüm istedi. Turşu sezonunun sona ermesine yaklaşık 15 gün kaldığını ifade eden esnaf ve çiftçiler, geçici izin verilmesini ve üreticilerin ürünlerini satabileceği bir pazar alanı oluşturulmasını talep etti. Belediye yetkilileri ise kaldırım işgaline izin verilmeyeceğini ve herkesin kurallara uyması gerektiğini bildirdi.

Iğdır'ın Doğubayazıt Caddesi'nde manavlık yapan esnaf ile çiftçi Cüneyt Açkan, belediyenin seyyar satıcılara yönelik uygulamaları ve iş yerlerinin önünde ürün sergilemeye getirilen kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını öne sürdü. Esnaf, dükkanlarının önüne sebze ve meyve kasaları koyduklarında zabıta ekiplerinin ceza uyguladığını söyledi.

"BİZE 15 GÜN İZİN VERİLSİN"

Doğubayazıt Caddesi'nde manavlık yapan esnaf, belediyeden yalnızca 15 günlük geçici izin istediklerini belirterek, "Turşu sezonu bitene kadar ürünlerimizi satabilmemiz için bize müsaade etsinler. Biz de bu süre içinde elimizdeki yerli ürünleri değerlendirelim. Daha sonra zaten dışarıdan gelen ürünleri bu miktarda getiremiyoruz. İstiyoruz ki bize bir çözüm bulunsun" dedi.

Seyyar satıcıların da ekmek parası kazanmaya çalıştığını belirten esnaf, onların da belirli alanlarda satış yapabileceği bir düzenleme önererek, "Ben seyyar satıcıları kötülemiyorum, onlar da ekmek parası kazanıyor. Ancak onlara da belirli yerler gösterilsin. Belediyemiz her hafta bir mahallede, belirli bir gün semt pazarı kurabilir. Atatürk Mahallesi'nde bir hafta, Cumhuriyet Mahallesi'nde başka bir hafta pazar kurulabilir. Günler önceden belirlenirse vatandaş da esnaf da üretici de ne yapacağını bilir. Böylece herkes mağdur olmaktan kurtulur" ifadelerini kullandı.

"MALIMIZ ELİMİZDE KALIYOR"

Iğdırlı çiftçi Cüneyt Açkan ise tarlada yetiştirdiği sebze ve meyveleri manavlara satmakta güçlük çektiğini söyledi. Sergileyemediği için ürünleri satamadığını savunan Açkan, karpuz, patlıcan, domates ve biber gibi ürünlerin elinde kaldığını ifade etti.

Ürünlerini doğrudan tarladan manavlara ulaştırdığını belirten Açkan, "Normalde her gün ürün alan esnaf, şimdi belediyeden izin alamadığı için kısıtlı miktarda ürün alabiliyor. Ben de çiftçiyle uğraşıyorum, üretim yapıyorum ama ürünümü satamıyorum. Bu ürünleri nereye satacağım? Satamazsam tarlada ya da römorkta kalacak, çürüyecek" dedi.

Ürünlerini aracılar olmadan doğrudan manavlara sattığını belirten Açkan, bu yöntemle tüketicinin daha uygun fiyatlarla sebze ve meyveye ulaşabildiğini ifade etti. Açkan, "Arada halci yok. Manav da ürünü vatandaşımıza uygun şekilde ulaştırıyor. Biz üretmezsek, ürünümüzü satamazsak vatandaş da daha pahalıya ürün almak zorunda kalabilir. Yerli üreticinin ürününü satabilmesi hem çiftçi hem esnaf hem de tüketici için önemli" dedi.

Belediyeden taleplerine karşılık verilmediğini ileri süren Açkan, sezonun sona ermesine yaklaşık 15 gün kaldığını ve bu sürede ürünlerini satabilmek için geçici izin istediklerini söyledi.