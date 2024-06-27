Iğdır\'da Yöresel Ürünler ve Mutfak Atölyesi Programı Düzenlendi

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla Iğdır Yöresel Ürünler ve Mutfak Atölyesi programı yapıldı.

Iğdır Millet Bahçesinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Iğdır'ın ünlü coğrafi işaretli ürünleri ve kültürel zenginlikleri çeşitli atölye çalışmaları ile tanıtıldı. Özellikle Iğdır'a özel taş köfte yapımı büyük ilgi gördü. Programa Vali Vekili Ömer Said Karakaş ve İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya da katıldı.

Yerel Kadın girişimci kooperatiflerinin de yaptıkları ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte; Karabağ kilimi atölye çalışmasında geleneksel Karabağ kilimlerinin dokuma teknikleri öğretildi. Yöresel bebek yapımı atölyesinde ise yöresel kıyafetli bebek yapan Akile Cangel kayısı yeşili kıyafetli yaptığı bebeği tanıttı. Etkinliğe katılan bir baba- kız ise kayısı yeme yarışmasını kazandı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yapmış olduğu duyuru ile en iyi kayısı yetiştiricisinin belirlenmesine yönelik başvuruların değerlendirilmesi sonucu 20 katılımcı çiftçi arasında en iyi kayısı yetiştiricisi seçildi. Değerlendirmeler sonucunda birinci Ahmet Şahin, ikinci İbrahim Halil Şahin, üçüncü ise Yaver Arat oldu.

Serhat Kalkınma Ajansı Iğdır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ramazan Mutlu Doğaner Ve Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptıkları konuşmalarda; amaçlarının Iğdır kayısısını ve yöresel yemeklerini, el işlerini tanıtmak olduğunu, bu kapsamda düzenlenen etkinlikle Iğdır çiftçisinin daha çok üretim yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Kayısı motifli elbiseleriyle programa renk katan çocuklar ise Iğdır'da yetişen kayısıların özelliğini anlattı.