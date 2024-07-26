Iğdır Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, gazi Abdülkadir Engenç ve ailesiyle buluştu - Son Dakika
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Iğdır Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, gazi Abdülkadir Engenç ve ailesiyle buluştu

Iğdır Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, gazi Abdülkadir Engenç ve ailesiyle buluştu

Iğdır'ın Aralık ilçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, göreve başlamasının ardından gazileri ve ailelerini makamında ağırlamaya devam ediyor. Kaymakam Aydın, Ankara Elmadağ'da vatani görevini yaparken gazi olan Abdülkadir Engenç ve ailesiyle bir araya geldi.

26.07.2024 15:43
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Iğdır'ın Aralık ilçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, gazi Abdülkadir Engenç ve ailesiyle bir araya geldi.

2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2024/187 Sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır'ın Aralık ilçesi Kaymakamlığına atanan Muhammet Fatih Aydın, ilçedeki ziyaretlerine devam ederken bir yandan da gazileri ve ailelerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Kaymakam Muhammet Fatih Aydın, 2003 yılında Ankara Elmadağ'da vatani görevini yaparken gazi olan Aralık ilçesi gazilerinden Abdülkadir Engenç ve ailesiyle bir araya geldi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, gazi Abdülkadir Engenç ve ailesiyle buluştu - Son Dakika

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