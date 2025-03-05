Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açıldı - Son Dakika
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Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açıldı

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Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında gerçekleştirilen ortaklıkla yapılan Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törenden sonra hatta ilk gaz verildi.

05.03.2025 23:45
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Serdar Ünsal

(IĞDIR)- Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanında gerçekleştirilen ortaklıkla yapılan Iğdır- Nahçıvan Boru Hattı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törenden sonra hatta ilk gaz verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, canlı bağlantıyla katıldığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni öncesinde konuşan Bayraktar, hattın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden biri olduğunu söyledi.

Dilucu Sınır Kapısı yakınında düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Tiflis- Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor." dedi. Bayraktar şöyle devam etti:

"Gönül bağlarını enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz"

"Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor. İnşallah bugünkü projeyle Nahçıvan halkının tamamının doğal gaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını biz inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz. Sizlerin liderliğinde ve bize çizdiğiniz vizyon doğrultusunda bir sonraki projemiz inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik iletim hattı olacak, inşallah bunu da hep birlikte hayata geçirebiliriz. Ben tekrar sizlere şükranlarımı arz ediyor. Bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise "Bu proje hem Nahçıvan hem de Iğdır halkı için hizmet edecektir, bu bölgelerin kalkınması için büyük rol oynayacaktır." diye konuştu.

Bayraktar ve Şahbazov, boru hattının vanasını açarak ilk gaz akışını sağladı

Azerbaycan, Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile Aralık 2020'de Iğdır-Azerbaycan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı. Proje çerçevesinde Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamı olarak Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik yeni boru hattı yapıldı.

Yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olan boru hattı faaliyete geçtiğinde Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamı karşılanacak.Hat ile 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacı karşılanacak.BOTAŞ ve SOCAR iş birliğiyle inşa edilen 80 kilometrelik doğal gaz hattı ile günlük 2 milyon metreküp gaz taşınabilecek. Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edeceği üçüncü doğal gaz boru hattı olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açıldı - Son Dakika

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