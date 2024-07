Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma 15 Temmuz\'u değerlendirdi

Yerel

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Alma, mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancı, hain bir darbe girişimiyle sınandı. Bu karanlık gecede, milletimizin iradesine ve ülkemizin geleceğine kasteden, demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen bir grup hain tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini şiddetle kınıyorum. O gece, tankların ve silahların karşısında durarak, milli iradeyi savunan kahramanlarımız, tarihe altın harflerle yazılacak bir destan yazdılar. Sadece kendi özgürlüklerini değil, gelecek nesillerin de hürriyeti için mücadele eden bu cesur insanlar, bağımsızlık ve demokrasi uğruna canlarını feda ettiler. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin, demokrasimize olan bağlılığının en güçlü şekilde ortaya konulduğu bir gün olarak tarihe geçmiştir. Türk milleti, her türlü zorluğa rağmen, demokrasisine sahip çıkacağını ve asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu hain girişimin ardından, milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik, ülkemizin geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. 15 Temmuz'un yıldönümünde, demokrasimize ve milli irademize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için kararlılıkla mücadele edeceğimizi, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze olan inancımızı asla kaybetmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi, bugün de gelecekte de güçlü, bağımsız ve demokratik bir ülke olarak varlığını sürdürecektir. Bu uğurda fedakarlık gösteren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, bir daha böyle acı dolu günler yaşamamayı temenni ediyorum." - IĞDIR