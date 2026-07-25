İHA muhabirlerine iki ödül

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Zafer Akpınar ve Ahmet Burak Öztürk ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı. 2025 yılı içerisinde yayımlanan 132 eserin değerlendirildiği yarışmada 14 başarı ve 16 mansiyon ödülü verildi.

Demokrasi kültürünün gelişmesi, halkın bilgilendirilme ve gerçekleri öğrenme bilincinin kavranması ve yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi amacıyla; basın mensuplarının mesleki başarılarını ödüllendirmek için düzenlenen yarışmaya aday olan 132 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik Jüri, toplam 14 başarı, 16 mansiyon ödülü verdi.

İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Zafer Akpınar "Bursa'da lüks gökdelenlerin ortasında buğday hasadı" başlıklı haberiyle Ekonomi Haber kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü. Ahmet Burak Öztürk, ise "FETÖ'cü kundakçı, parkı tutuşturduğu benzinleri böyle almış" başlıklı haberiyle Genel Haber kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu.

1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanan eserleri değerlendiren Erol Bilenser Başkanlığındaki Jüri; oluştu: Teoman Alper, Adnan Baştopçu, Mehmet Gerçeksi, Erol Nural, İlhan Öztat ve Hacı Tonak isimlerinden oluştu.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Uğur Mumcu Salonda gerçekleştirilen ödül törenine, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Kahraman, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışması ve Kültür AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasiye Yiğitbay Aydın, Osmangazi Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı,Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata ve STK temsilcileri ile yerel medya sahipleri, sorumlu müdürleri ile çok sayıda gazeteci muhabir ve kameraman katıldı.

Program öncesi vefat eden BGC üyeleri de rahmetle yad edildi. BGC Başkanı Nuri Kolaylı ödül töreni öncesi yaptığı konuşmasında her yıl genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenledikleri yarışmaya bu yıl 96 gazetecinin 132 eserle katıldığını söyledi. Kolaylı ödül almaya hak kazanan genç gazetecileri de yürekten kutladığını söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Şelçuk Türkoğlu'da özgür basının kıymetini en çok bilenlerden biri olduğunu belirterek bu memleket için hava, ekmek, su gibi lazımsınız. Demokrasimiz ve devletimiz için özgür basın kıymetlidir" dedi.

Bursa basınına 79 yıldır değer katan BGC'nin kuruluş yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Kahraman ise "Mesleğini doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı anlayışıyla sürdüren siz kıymetli basın mensuplarımız şehrimizin ve milletimizin doğru bilgiye ulaşmasına sunduğunuz katkı göz ardı edilemez bir gerçektir. Şehrimizin mahallesinden ilçesine, ekonomisinden kültürüne, sporundan sosyal hayatına kadar yaşanan her gelişme basınımızın özverili çalışması sayesinde bizlere doğru bir şekilde aktarılmaktadır" dedi.

Yarışmanın ana sponsorlarından Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Belediye Başkanı İbrahim Burkay'da göreve geldiği günden bu yana her organizasyona büyük bir mutlulukla destek vererek Bursalı gazetecilerin yanında olduğunu belirtti. Burkay, "Gazetecilik toplumların gelişimi için çok önem verdiğimiz mesleklerin başında gelmektedir. Bizlerde BTSO'da kalkınmayı tek başına değil gelişmeyle beraber toplumu dönüştüren en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz. Bu anamda da yaptığımız her proje ve yürüttüğümüz her çalışmada bizim en önemli iş ortaklarımız sizler oldunuz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'da yaptığı konuşmasında bugün dünya basın özgürlüğünün kutlandığı gün bu gün ödül alan tüm gazeteci arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başta Başkan Nuri Kolaylı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'da yaptığı konuşmasında 132 eserin yarıştığını ödüle layık görülen tüm eser sahiplerini tebrik ederek

Vatandaşlarımıza doğru haberi ulaştıran alın teriyle, vicdanıyla, emeğiyle bu işe sahip çıkan tüm gazetecilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

BGC'nin 79. yılını da kutlayan Oktay Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü, "BGC Başkanımız aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanıdır. Önümüzdeki hafta iletişim başkanlığının Ankara'da ikinci şuarası olacak. İnşallah eleştiri ve önerilerini orada da gündeme getirir ve bu anlamda siz değerli basın mensuplarımızın haklarının daha iyileştirilmesi noktasında çalışmalar çıkar diye ümit ediyorum" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'de yarışmada ödül alan genç gazetecileri tebrik ederek BGC Yönetim Kurulunu organizasyondan ötürü tebrik etti. Başkan Şadi Özdemir'in basın özgürlüğü ve özgürlüklerden bahsettiği sırada sahneye fırlayan bir gazetecinin minik oğlu başkana sarılmak isteyince sempatik anların yaşanmasına sebep oldu. Siyasete en güzel enerjisi bunlar diyen Özdemir'e programın sunucusu Celil İnce'de özgürlükler başkan deyince salonda kahkaha ve alkış tufanı koptu.

Son olarak konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ta kısa bir selamlama konuşmasının ardından ödül merasimine katıldı. Ödüller, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.