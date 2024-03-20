Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Konutları Hak Sahiplerine Teslim Etti

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla maddi durumu yetersiz ve kimsesi olmayan ailelere destek olmak amacıyla yaptırılan Sosyal Konutlar hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Beyazgül "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa'da göreve geldiği günden itibaren sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen ve hayata geçiren Başkan Beyazgül'ün talimatlarıyla yaptırılan toplamda 18 dairenin yer aldığı projede, 1+1 ve 2+1 konutlar düzenlenen anahtar teslim töreniyle hak sahiplerine teslim edildi.

Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesinde düzenlenen anahtar teslim törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Kurt, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, AK Parti Kadın kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Karaköprü ilçe Başkanı Sezai Canbek, STK temsilcileri, oda başkanları, vatandaşlar ve hak sahibi aileler katıldı.

"Vatandaşımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur"

Duygu dolu anların yaşandığı anahtar teslim programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beş yıldır Şanlıurfa'nın her sokağını karış karış gezerek halkın gönlüne girdiklerini sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini 5 yıldır sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Beyazgül, "Mutluluk paylaştıkça artar. Sevgi paylaştıkça artar. Bugün sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Beş sene boyunca dolaştık, insanımızla iç içe olduk. Bir eve gittiğimiz zaman şunu Gördük. Bir ninenin torunlarına baktığını gördüm. Anne ve Babaları olmayan çocuklardı bunlar. Bir başka eve gittiğimde engelli bir çocuğunu 4. Kattan indirmeye çalışan bir anneyi gördüm. Biz bu insanlara gıda yardımları yaptık. Kolilerimizi verdik. Hijyen setlerini verdik. Sonra evlerine gittiğimiz zaman Şanlıurfa'nın 40 derece sıcağında bir soğuk su içmek nasip olmadı diyen insanlar vardı. Bu insanlar benim buzdolabım yok bana bir buzdolabı verir misin dediler. Yıllarca elleriyle çamaşırları yıkayan kadınlar bizden çamaşır makinesi istediler. Biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiyiz. Belediye Başkanıyız. Şanlıurfa'nın babası hükmindeyiz. Onları öyle görüp de bırakamazdım. Biz bu destekleri vermeye gayret ettik. İhtiyaç sahibi olursa buzdolabını da veriyoruz. Çamaşır makinesini de veriyoruz. Bize bunları anlatma talep çok olur dediler ben de dedim ki talep çok olsun. Bereket de çok olur Allah'ın izniyle Çok şükür ki belediyemiz Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden biri olduk. Gittiğim her evde Cumhurbaşkanı'mıza dua gördük. Her evde Cumhurbaşkanımız için bir gayret gördük" ifadelerine yer verdi.

"Siz onları Ankara'dan daha ötelere göndereceksiniz Allah'ın izniyle"

Yapılan yardımları eleştirenlere seslenen Başkan Beyazgül, "Diyorlar ki Başkan buzdolabı çamaşır makinesi veriyor. Başkan bunu 5 yıldır veriyor. Yeni mi veriyor. Şimdi de diyecekler ki Başkan ev verdi. Bu ev bir günde mi bitti. İki yıldır yapıyoruz bu evleri. Biz kim ne derse desin devam edeceğiz. Halk ekmek fabrikası açtık, ekmek 3,5 lira Başkan halk ekmek veriyor. Siz geçmişte yapsaydınız ya bunu yapmadınız. Bizim bu kadar yapmış olduğumuz icraatlar karşısında geriye dönüp bizim yerimiz Ankara deyip gitmeleri gerekirdi. Ama siz onları Ankara'dan daha ötelere göndereceksiniz Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

" Buzdolabı, çamaşır makinesi vermemiz bazılarının zoruna gidiyor"

Dar gelirli Şanlıurfalı vatandaşlara yapılan yardımların bazı kesimlerin zoruna gittiğinin altını çizen Başkan Beyazgül, " Buzdolabı, çamaşır makinesi, halı vatandaşlarımızın evlerine gönderiyorduk. Bu durum bazılarının zoruna gidiyordu. Biz şimdi daha fazlasını yaptık bu kez de evi vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Allah bize güç kuvvet verdikçe, Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu müddetçe bakanımız, milletvekillerimizle beraber olduğumuz müddetçe sizin emrinizde olmaya devam edeceğiz. Biz sizin hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. En güzel hizmetkarlık size yapılan hizmetkarlıktır. Biz bu hizmetkarlığa talibiz" dedi.

"Zeynel Abidin Beyazgül farkı budur"

Anahtar teslim töreninde konuşan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise Sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, " Bugün Zeynel Başkanımızın yaptığı gibi sosyal konut projelerini hayata geçirdik. Zeynel Başkanımız burada Şanlıurfa'mızda adil olarak koyduğu kriterler çerçevesinde bazı hemşehrilerimize yaptığı sosyal konutların anahtar teslimini yapıyor. AK Parti farkı bu Zeynel Abidin Beyazgül farkı bu Recep Tayyip Erdoğan farkı budur. Kimileri çıkmış konuşuyor. 5 yıldır 10 yıldır 20 sene önce ne yaptığımızdan bihaberler seçim vakti bunların yapıldığını görünce diyorlar ki seçim yatırımı yapıyorlar. ya senin haberin yok toplumdan yapılan işlerden haberin yok. Bunlar 5 sene önce de yapılıyordu. Seçim hizmeti değil bunlar bizim doğal hizmetlerimiz. Şanlıurfa yeni dönemde de yoluna emin adımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam edecektir. Konutların sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu konutları hazırlayan Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni evlerine geçen vatandaşlardan Başkan Beyazgül'e dua ve teşekkür"

Konuşmaların ardından kurdelenin kesimi gerçekleştirilerek sosyal konutların anahtar teslim törenine geçildi. Modern evlerine kavuşan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ve dua ettiler. Evlerini Başkan Beyazgül ile gezen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken Türkiye'nin reisi Recep Erdoğan, Şanlıurfa'nın reisi ise Zeynel Abidin Beyazgül'dür diyerek memnuniyetlerini ilettiler. Yeni evine giren bir çocuk ise Başkan Beyazgül'e dönerek, "Başkanım mutluluk nedir diyorlar ya işte mutluluk budur Allah sizden razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA