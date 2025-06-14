İklim ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika
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İklim ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Kayseri'de Yapıldı

İklim ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Kayseri\'de Yapıldı
14.06.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da düzenlenen 'Kentli Hakları ve İklim Değişikliği Çalıştayı'na katılarak iklim değişikliği ve kentlerin sürdürülebilirliği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Etkinlikte dört panel ve çeşitli sunumlar ile iklim adaleti, sosyal adalet ve kentlerin yaşanabilirliği konuları ele alındı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; İklim ve Sürdürülebilirlik Bilimleri Araştırmaları Vakfı (İSBAV) ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) tarafından düzenlenen, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Sarıyer Kent Konseyi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 'Kentli Hakları ve İklim Değişikliği Çalıştayı & Lansman Etkinliği'ne katıldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen programda iklim değişikliklerinin toplumsal etkileri, kentli hakları, yerel yönetim ekseninde ele alındı. Programda akademik topluluk, yerel yönetimler, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, dört ayrı panel, uzman sunumları, film gösterimi ve özel bir yayın lansmanının yer aldığı etkinlik kapsamında 'Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Demokratik İş Birliği ve Politika Uyumu' başlıklı panelde konuşmasını gerçekleştirdi. Programda Kentli Hakları Perspektifinden İklim Adaleti, Kentlerde Sosyal Adalet ve Yaşanabilirlik İçin Sürdürülebilir Politikalar, Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Demokratik İşbirliği ve Politika Uyumu ve Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasında Teknik İşbirliği başlıklı 4 panel gerçekleşti. İklim adaleti, yaşanabilir kentler ve yönetişim konularını çok boyutlu biçimde tartışıldığı etkinlikte konuşma yapan Başkan Palancıoğlu; "11 yıldır belediye başkanlığı görevini sürdürüyorum. Öncesinde de belediyecilikle ilgili önemli çalışmalarım oldu. Harita Mühendisi olmamın, şehir plancısı olmamın belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştirme noktasında çok faydasını gördüm. 10 senedir de ülkemizi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde temsil ediyor; ülkemizin menfaatlerini savunuyorum. Melikgazi'miz 600 bin nüfusuyla 58 mahallesiyle büyük bir ilçe ve bu kapsamda pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Melikgazi'mizde çevre temizliğine büyük bir bütçe ve zaman ayırıyoruz. Günlük 700 km yol süpürüyor, 50'ye yakın araçla çöp topluyoruz. Geri dönüşümde Türkiye'de en başarılı belediyelerden biriyiz. Türkiye'de en çok inşaat ruhsatı veren belediyeyiz. Bu ruhsatların çoğu 2 katlı evlere ait, vatandaşlarımız artık yüksek katlı bina istemiyor. Önceden yüksek katlı binalar revaçta iken depremden ve Covid-19 salgınından sonra artık vatandaşların ihtiyaçları değişti. Şehirleri ihya ederken nesilleri ihmal ederseniz o ihya ettiğiniz şehirleri ihmal ettiğiniz nesil tahrip eder, diye bir söz var. Gençlerimizin hayat kalitelerinin artması için istihdam şart. Gençlerimize istihdam sağlayacak Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemizi hayata geçiriyoruz. Yanı sıra ortaokul yapımı için de çalışmalara başladık. Türkiye'de önümüzdeki 50 yılda gençlerimizi nerelerde istihdam edebileceğini tespit edersek bu önemli. Biz Çocuk Üniversitesi kuruyoruz. Çocuk Üniversitesi dediğim aslında kabiliyetleri ölçme merkezi. Bu merkezde bizim kayıt alacağımız çocukların kabiliyetlerine göre doneler vereceğiz. Akıl Küpü Kütüphaneleri kuruyoruz. Çocukları güzel ve doğru bir şekilde yönlendiriyoruz. Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yapıyoruz. İçerisinde tiyatro salonu ve drama atölyesi var. Bunları yapmamızdaki sebep Melikgazi ölçeğimizde biz gençlerimizi, aileleri düşünerek onlara güzel bir imkan sağlıyoruz. Şeffaf parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarda çim alanı, ağacı, yürüyüş yolları bisiklet yollarıyla herkesin birbirini görebileceği şekilde parklar tasarlıyoruz. Türkiye'de en fazla park yapan belediyeyiz. Sayısı 300'ü geçti. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz, sayısı 25'e yaklaştı. En fazla aile sağlık merkezi yapan belediyeyiz. Aileler çocuklarını kendi mahallelerinde yürüyüş mesafesindeki okullara göndersinler, aynı şartlarda sağlık hizmeti alsınlar, çocuğunu aile görebilsin ve parkları sahiplensin diye bu tür çalışmaları yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşların katılımına, sivil toplum kuruluşlarına, odalara muazzam derecede önem veriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız stratejik plan çerçevesinde çalışıyoruz. Türkiye'de 1400 adet belediye var. Borcu olmayan, kredi çekmeyen, Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyelerin başında geliyoruz. Türkiye'de hayırseverlerle en çok proje yapan belediyeyiz. Kentli Hakları ve İklim Değişikliği Çalıştayı, iklim değişikliklerinin toplumsal etkilerini, yaşanabilir kentler ve yönetişim konularını tartışmamız açısından son derece verimli bir program oldu. Akademik topluluk, kamu yöneticileri, sivil toplum temsilcileri ve uluslararası uzmanların bir araya geldiği bu önemli etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İklim ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika

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