İl Milli Eğitim Müdürü Güney, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, basın mensuplarıyla Bayburt Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltıda buluşarak tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ali Aktaş'ın yanı sıra Şube Müdürlerinden Muammer Şimşek, Ramazan Demir ve Cuma Temel, basın mensuplarından Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve basın mensupları düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Öğretmenevindeki kahvaltının ardından başlayan toplantıda basın mensuplarına Milli Eğitim Bakanlığı projeleri, ulusal projeler ve yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin akademik başarısını artırma hedefiyle birlikte sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunmak için il bazında planlanan ve uygulanmaya başlanan projeler tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney, tanışma ve tanıtım buluşmasında şu ifadelere yer verdi: "Basının gücünü kimse yadsıyamaz. Bu anlamda yaptığınız işi çok kıymetli buluyorum. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kısa bir dönem öncesinde bir bayrak değişimi oldu. Daha önce görev yapan arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ederim. Biz de devraldığımız bayrağı layık olduğu yerlere taşıyacağız. On beş bin öğrencinin geleceği ve hayatı için ciddi kararlar almak durumundayız. 'Bir insanı yaşatmak tüm insanları yaşatmak gibidir.' felsefesiyle hareket ediyoruz. Büyük bir sorumluluğun altındayız. Bu sorumluğu da hakkıyla yerine getirme gayretindeyiz. Ortaklaşa yapılan işlerin, takım halinde yapılan çalışmaların faydalı olacağını düşünüyoruz. Sizler de bu takımın bir parçasısınız. Çünkü görünür olmak, tanınmak, yapılan anlamlı çalışmaları tanıtmak zorundayız. Bu da ancak basın aracılığıyla oluyor. İnşallah birlikte güzel işler yapacağız. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nüzü şimdiden kutluyorum." dedi.

2022 LGS ve YKS değerlendirmelerinin ardından kolları sıvayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı kesimlerle toplantı yaparak eksiklikler ve yeni fikirler üzerinde yoğunlaşarak yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak projelerle eğitimdeki başarı çıtasını artırmayı amaçlıyor. - BAYBURT